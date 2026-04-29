Facebook odpowie za kłamliwe reklamy. Jest wyrok sądu

Meta odpowie za nadużycia w reklamach

7 - 16 mld dolarów rocznie — tyle na reklamach fałszywych usług zarabiać ma Meta. W reklamach tych często wykorzystywane są wizerunki znanych osób, bez ich zgody i wiedzy. Po serii tego typu kampanii z rzekomym udziałem Rafała Brzoski i jego żony Omeny Mensah polski przedsiębiorca wziął sprawy w swoje ręce i problem postanowił rozwiązać na drodze sądowej.

Teraz Rafał Brzoska chwali się wygraną w sądzie apelacyjnym, która potencjalnie może wpłynąć na orzecznictwo w Unii Europejskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że wyrok ten nie zamyka ścieżek prawnych Mety — formalnie wyrok jest prawomocny, ale BigTech może jeszcze wyjść ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Facebook utrzymuje się z oszustw. To aż 10,1% przychodów Meta

Meta wyświetla każdego dnia swoim użytkownikom aż 15 miliardów nielegalnych reklam — wynika z raportu wewnętrznego firmy, do którego dotarła agencja informacyjna Reuters.

Meta zakazuje reklamy dopiero wtedy, gdy jej zautomatyzowane systemy oszacują 95-proc. pewność popełnienia oszustwa. Jeśli firma jest mniej pewna, ale nadal uważa, że reklamodawca jest prawdopodobnym oszustem – Meta pobiera wyższą stawkę za reklamy jako karę.