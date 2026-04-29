Facebook odpowie za kłamliwe reklamy. Jest wyrok sądu

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost pochwalił się w mediach społecznościowych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Za kłamliwe reklamy odpowiada Meta, właściciel Facebooka, a nie reklamodawcy.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 15:36
Meta odpowie za nadużycia w reklamach

7 - 16 mld dolarów rocznie — tyle na reklamach fałszywych usług zarabiać ma Meta. W reklamach tych często wykorzystywane są wizerunki znanych osób, bez ich zgody i wiedzy. Po serii tego typu kampanii z rzekomym udziałem Rafała Brzoski i jego żony Omeny Mensah polski przedsiębiorca wziął sprawy w swoje ręce i problem postanowił rozwiązać na drodze sądowej.

Teraz Rafał Brzoska chwali się wygraną w sądzie apelacyjnym, która potencjalnie może wpłynąć na orzecznictwo w Unii Europejskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że wyrok ten nie zamyka ścieżek prawnych Mety — formalnie wyrok jest prawomocny, ale BigTech może jeszcze wyjść ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
5799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
-100 zł
9799 zł - najniższa cena
Kup teraz 9699 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
3849 zł - najniższa cena
Kup teraz 3849 zł
Advertisement

Facebook utrzymuje się z oszustw. To aż 10,1% przychodów Meta

Meta wyświetla każdego dnia swoim użytkownikom aż 15 miliardów nielegalnych reklam — wynika z raportu wewnętrznego firmy, do którego dotarła agencja informacyjna Reuters.

Meta zakazuje reklamy dopiero wtedy, gdy jej zautomatyzowane systemy oszacują 95-proc. pewność popełnienia oszustwa. Jeśli firma jest mniej pewna, ale nadal uważa, że reklamodawca jest prawdopodobnym oszustem – Meta pobiera wyższą stawkę za reklamy jako karę.

W prezentacji pracowników Meta ds. bezpieczeństwa z maja 2025 r. oszacowano, że platformy firmy były zamieszane w jedną trzecią wszystkich udanych oszustw w USA. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Źródła zdjęć: Rafał Brzoska, Pe4k / Shutterstock
Źródła tekstu: Rafał Brzoska, Reuters, oprac. wł