PlayStation 5 staje się komputerem. Od teraz można odpalić Linuksa

PlayStation 5 doczekało się kolejnego nietypowego zastosowania. Deweloper Andy Nguyen opracował metodę uruchomienia Linuksa na wybranych wersjach konsoli Sony, a teraz opublikował instrukcję instalacji na GitHubie. Nie jest to rozwiązanie dla każdego, ale entuzjaści zyskują możliwość odpalenia gier znanych z PC.

Dalsza część tekstu pod wideo

To wbrew pozorom nie otwiera drogi dla homebrew i piractwa

Mowa o tzw. "soft modzie", więc zmiany nie zapisują się na stałe i znikają po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu sprzętu. Po poprawnym uruchomieniu systemu użytkownik dostaje jednak dostęp do Ubuntu. Nguyen pokazał kilka gier działających w rozdzielczości Full HD i z raytracingiem przy 60 FPS oraz 1440p bez śledzenia promieni.

Całość opiera się na luce, która została już załatana przez Sony. Z tego powodu metoda działa tylko na starszych konsolach PlayStation 5 z napędem, korzystających z firmware'u z linii 3.xx lub 4.xx. Nowsze wersje 5.xx nie są obsługiwane. Autor nie wyklucza dodania wsparcia dla jeszcze starszych wydań 1.xx i 2.xx, ale nie traktuje tego obecnie jako priorytetu.

Warto podkreślić, że exploit nie otwiera drogi do homebrew ani pirackich gier z PS5, w stylu tego co znane jest m.in. z PlayStation 4. W praktyce chodzi przede wszystkim o wykorzystanie konsoli jako nietypowego komputera do eksperymentów oraz grania w wybrane tytuły pecetowe.