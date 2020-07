Ecosia - wyszukiwarka internetowa posadziła niemal 100 mln drzew

Czy znasz wyszukiwarkę Ecosia? Nie jest tak popularna jak Google czy Bing, jednak warto zwrócić na nią uwagę, ponieważ za każdym razem, gdy jej używasz, przyczyniasz się do zasadzenia drzewa. I właśnie osiągnięto wyniki ponad 99 milionów posadzonych.

Ecosia powstała z dwóch powodów. Pierwszy - to umożliwienie internautom wyszukiwania treści. Drugi - wsparcie środowiska naturalnego. Jak to działa? Za każdym razem, gdy używa się internetowej wyszukiwarki, Ecosia sponsoruje posadzenie drzewa. Gdzie? W chwili obecnej główny nacisk idzie na Australię - w ubiegłorocznych pożarach unicestwionych zostało miliony drzew, jednak drzewka sadzone są również w innych krajach na każdym z kontynentów. Gdy korzystasz z wyszukiwarki, w wynikach pojawia się reklama - będące źródłem funduszy na zakup drzewa. Jak można przeczytać na stronie, potrzeba ok. 45 wyszukiwań, aby ufundować jedno. Choć w Polsce nie jest to popularna wyszukiwarka, globalnie jest tak chętnie używana, że nowe drzewo fundowane jest dokładnie co 0,8 sekundy. Ecosia pochwaliła się dzisiaj wynikiem ponad 99 milionów posadzonych drzew, a wynik wciąż rośnie - w chwili pisania tego tekstu wynosi on dokładnie 99 177 375.

Ecosia ruszyła 10 lat temu i powoli przebija się na rynku, zdobywając nowych użytkowników. Na jej popularność wpływają również akcje społeczne, dzięki którym jest o niej głośno w mediach. Po pożarach Amazonii zasadziła tam 3 mln drzew, potem pomogła w Australii, w tym roku zasponsorowała posadzenie drzew wokół dziesięciu brytyjskich szpitali. Ponadto wspiera fotowoltaikę - jej serwery również korzystają z tego ekologicznego rozwiązania. Wszystko odbywa się w pełni przejrzyście, a o tym, jak rozdzielane są fundusze, można przeczytać na tej stronie.

Czy warto wypróbować tą przeglądarkę? Szybkie testy pokazały, że trzeba się do niej przyzwyczaić - jest na pewno mniej wygodna w użytkowaniu, niż Google. Wyniki wyszukiwania także nieco różnią się od tych, jakie pokazują najwięksi, nie ma także języka polskiego w interfejsie. Jednak jeśli ktoś chce zadbać - choćby pośrednio - o środowisko, użycie jej kilka razy dziennie nie zaszkodzi.