Zegarki Huawei płacą zbliżeniowo. Curve Pay w nowych modelach

Huawei rozszerzył dostępność płatności zbliżeniowych realizowanych za pomocą usługi Curve Pay o kolejne modele smartwatchy. Funkcja, która była dostępna w Polsce od końca lutego na najnowszych, sportowych zegarkach Huawei Watch GT Runner 2 oraz na serii Huawei Watch GT 6, od dziś dostępna jest też na modelach z serii: Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch 5, Huawei Watch GT 5 oraz Huawei Watch FIT 4.

Jak zapowiada producent, dostępność płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem Curve Pay będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne modele zegarków Huawei.

Przypomnijmy, że zegarki Huawei już wcześniej oferowały płatności zbliżeniowe – za pomocą Quicko. Ten polski fintech trafił jednak pod lupę Komisji Nadzoru Finansowego, która dopatrzyła się nieprawidłowości i cofnęła mu licencję, nakazując zakończenie działalności jako instytucji płatniczej. To z kolei sprawiło, że zegarki Huawei Watch zostały pozbawione wsparcia ważnej usługi.

Co daje Curve Pay?

Curve Pay to usługa płatnicza podobna do Google Pay czy Apple Pay. Po dodaniu dowolnej karty Visa lub Mastercard do portfela Curve użytkownik może płacić urządzeniem z NFC.

Poza samymi płatnościami z wykorzystaniem zegarka, klienci korzystający z jednego z kompatybilnych modeli Huawei zyskują dostęp do nowych rozwiązań wewnątrz aplikacji Curve Pay – mogą na przykład zarządzać w niej kartami, a także je natychmiastowo blokować. Co ważne, zdjęcie zegarka z nadgarstka uruchamia wymóg podania kodu dostępu.