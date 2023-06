Twitch wprowadził drastyczne zmiany i już musi za nie przepraszać

Twitch w ostatnich dniach zmienił swoją politykę. Nowe zasady mocno uderzyły w streamerów. Teraz platforma przeprasza i wycofuje się z nowych propozycji.

Twitch wprowadził drastyczne zmiany do swojej polityki dotyczącej reklam na streamie. To nie spodobało się samym twórcom i wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Twitch już przeprosił i zapowiedział, że nowe propozycje zostaną poprawione. Ale o co tak naprawdę chodzi?

Zmiany na Twitchu

Twitch wprowadził zmiany dotyczące reklam na streamie. Chodzi oczywiście o wszystkie aktywności spoza tych, które są wbudowane w platformę, czyli indywidualne umowy sponsorskie twórców.

Streamerom nie spodobały się między innymi ograniczenia co do wielkości banerów, jakie mogą być widoczne w trakcie transmisji. Według nowego regulaminu jest to zaledwie 3 proc. powierzchni ekranu, co przy rozdzielczości Full HD przekłada się na malutki baner o wielkości mniej więcej 300 × 200 pikseli. Uderzało to między innymi w transmisje e-sportowe, gdzie sponsorzy muszą być odpowiednio wyeksponowani.

Poza tym Twitch zamierza zwalczać wszystkie zewnętrzne platformy z reklamami, jak np. InStreamly. Platforma nie pozwala na tego typu animowane materiały promocyjne, które pojawiają się w trakcie streamów. To duży cios dla tego typu platform, ale też dla samych twórców, którzy w ten sposób zarabiali dodatkowe i niemałe pieniądze.

We missed the mark with the policy language and will rewrite the guidelines to be clearer. Thank you for sharing your concerns, and we appreciate the feedback. We’ll notify the community once we have updated the language. — Twitch (@Twitch) June 6, 2023

Zmiany zostały skrytykowane przez wielu dużych streamerów. Niektórzy nie przebierali w słowach i nazwali nowy regulamin skandalicznym. Na szczęście Twitch wsłuchał się w te głosy i już za zmiany przeprosił. Nie zostaną one wycofane, na to nie ma co liczyć, ale mają zostać odpowiednio dostosowane. Być może banery będą mogły być trochę większe, ale platformy pokroju InStreamly nadal będą miały duży problem.

Źródło zdjęć: Allmy / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCGamer