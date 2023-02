Polska streamerka potrąciła psa. Od razu znalazła wytłumaczenie

Jedna z polskich streamerek nie będzie najlepiej wspominać swojej ostatniej transmisji. W trakcie prowadzenia auta, gdy spojrzała akurat na czat na telefonie, potrąciła psa. Ciekawe, czy Twitch wyciągnie wobec niej konsekwencje.

Tą streamerką jest Sidneuke. Jedną z ostatnich transmisji prowadziła z samochodu, za kierownicą którego sama siedziała. W pewnym momencie zauważyła, że dookoła biega dużo psów.

Nie przeszkodziło jej to w złapaniu za telefon, aby coś sprawdzić (być może komentarze na czacie). Po chwili słychać uderzenie, a Sidneuke mówi „Ku..., przejechałam psa!". Słychać też skomlenie zwierzęcia.

Pomiom zdarzenia streamerka nie przerwała transmisji. Widać, że była poruszona sytuacją, ale całą winę zrzuciła na właściciela psa.

Te psy non stop są na ulicy. Od razu mówię, że nie powinny psy być na wolności i jest to złe. Jest to niezgodne z prawem. Nie możecie zostawiać psów bez opieki.