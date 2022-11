Polski streamer przerywa milczenie. Wyznał, że jest prześladowany

Witold 'H2P Gucio' Tacikiewicz to jeden z najbardziej znanych streamerów w Polsce. Właśnie wyznał, że jest prześladowany przez jednego z widzów. Sprawa zaszła już za daleko.

Jeśli zdarza Ci się przesiadywać na Twitchu, to prawdopodobnie doskonale wiesz, kim jest Witold 'H2P Gucio' Tacikiewicz. To jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych streamerów w Polsce. Jego transmisje ogląda średnio ponad 3,3 tys. osób. Wczoraj wieczorem (1 listopada) Gucio przerwał milczenie i wyznał, że od roku jest prześladowany przez jednego z widzów. Sprawy zaszły zdecydowanie za daleko.

Gucio prześladowany przez widza

Witold wyznał, że jeden z widzów od roku go prześladuje. W tym czasie groził, że zabije jego lub jego dziewczynę, uprawiał tzw. doxxing, a do tego pisał do społeczności streamera, chcąc wyłudzić jego dane. Jakby tego było mało, włamał się także na konto na Facebooku jednego z widzów, aby w ten sposób zdobyć adres Paczkomatu, na który ten wysyłał do Gucia paczkę.

Nie jestem pierwszy, prześladował też i groził innym streamerom przez lata (jednemu przez 4 lata aż do dnia dzisiejszego) co kończyło się nawet tym, że przestawali streamować, bo po prostu się go bali co jest logiczne jeżeli nie mogli otrzymać pomocy.

- napisał Gucio na Twitterze.

Zdaniem streamera prześladowca jest gejem, ale Gucio odrzucił jego zaloty. Wtedy widz przeszedł do bardziej drastycznych kroków, grożąc między innymi zabiciem dziewczyny Witolda, co miałoby go uwolnić. Chociaż Gucio stara się go ciągle banować, to stalker ciągle zakłada nowe konta. Dlatego też streamer postanowił sprawę nie tylko nagłośnić, ale też zgłosić do odpowiednich służb.

Nikt z osób męczonych przez tego Pana, nie zgłosił tego wcześniej co poniekąd rozumiem bo bali się dalszych konsekwencji w ramach jego furii, natomiast ja uważam , że należy to zrobić bo jeżeli nie mi to komuś w końcu stanie się krzywda gdy poniesie go za bardzo fantazja a tego nie chce. Uważam że jest niebezpieczny dla społeczeństwa i wiem, że sprawił wcześniej wiele bólu i cierpienia psychicznego innym ludziom.

- czytamy w wiadomości Gucia.

Witold 'Gucio' Tacikiewicz obiecał, że to nie koniec sprawy. Przyznał, że będzie dalej informował swoich widzów, gdy będzie miał już więcej konkretów.

