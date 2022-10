Streamerka zastraszana przez męża. Zmuszał ją do streamów z basenu

Jedna z najpopularniejszych i najbogatszych streamerk na świecie Kaitlyn „Amouranth” Siragusa, nie ma łatwego życia. W trakcie emocjonalnej transmisji wyznała, że mąż się nad nią znęca.

Kaitlyn „Amouranth” Siragusa to jedna z najbardziej znanych streamerek na świecie. Dziewczyna wielokrotnie chwaliła się swoimi zarobkami, które idą w miliony dolarów. To ona jest też jedną z prekursorek transmisji z basenu. Okazuje się, że jej życie wcale nie jest usłane różami. Kobieta wyznała, że do wszystkiego zmusił ją jej mąż.

Mąż znęca się na Amouranth

Jedna z ostatnich transmisji Amouranth miała zupełnie innny przebieg. W trakcie streamu kobieta wyznała prawdę na temat swojego życia. Okazało się, że to jej własny mąż zmusił ją do streamowania z basenu w bikini i mówienia, że jest singielką. W ten sposób chciał zwiększyć oglądalność swojej żony i zarobić dzięki temu jeszcze więcej pieniędzy.

Co gorsze, jak wyznała Kaitlyn „Amouranth” Siragusa, to mąż ma kontrolę nad jej finansami. Miał ją szantażować odebraniem niemal całego majątku. Streamerka twierdzi też, że mężczyzna groził zabiciem jej psów. Pokazała również, jakie wiadomości do niej wysyłał. W nich nazywał ją między innymi "głupią k****" i kazał działać według jego planu.

Amouranth showed text messages from him calling her a dumb f*ck and supposedly throwing away money and her accounts as threats when she wasn't responding to him



(4/4) pic.twitter.com/ralvzIsskh — GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022

Co gorsze, zapis transmisji nie jest już dostępny na kanale Amouranth, ale wideo zostało udostępnione przez użytkownika Twittera o pseudonimie @HUN2R. Stream został też nagle przerwany w momencie, w którym za kobietą otworzyły się drzwi. Prawdopodobnie wtedy do pokoju wszedł jej mąż.

Źródło zdjęć: Twitch