Twitch z nową kategorią dla basenowych streamerek

Twitch wprowadził nową kategorię dla streamerów - "Pools, Hot Tubs, and Beaches". Ta powinna ucieszyć przede wszystkim te twórczynie, które upodobały sobie transmisje w strojach kąpielowych z basenu zamontowanego w domu.

Od kilku dni najważniejszym tematem na Twitchu są streamerki, które w celach zarobkowych prowadzą transmisje w strojach kąpielowych. Aby było to zgodne z regulaminem Twitcha muszą być w tym momencie na basenie, więc albo korzystają z przydomowego, albo - co jest zdecydowanie częstsze - dmuchają niewielki basen i stawiają go na środku pokoju. Jedna z nich straciła nawet możliwość emitowania reklam na swoim kanale, na czym zarabiała nawet 40 tys. dolarów miesięcznie. Wydawało się, że Twitch chce z tym zjawiskiem walczyć. Tymczasem serwis wprowadził dedykowaną kategorię dla takich twórców.

Pools, Hot Tubs, and Beaches na Twitchu

Na Twitchu dostępnych jest mnóstwo kategorii. Najczęściej to po prostu konkretne gry, ale nie brakuje też działów dedykowanych gotowaniu, sztuce czy rozmowom. Ten ostatnie były wykorzystywane właśnie przez basenowe streamerki, ale z tym już koniec. Twitch właśnie wprowadził kategorię "Pools, Hot Tubs, and Beaches", która ma służyć transmisjom z basenów, jacuzzi czy plaż. Jak tłumaczy to serwis?

Bycie sexy według niektórych nie jest niezgodne z naszymi zasadami, dlatego Twitch nie będzie podejmował żadnych kroków przeciwko kobietom lub komukolwiek innemu w serwisie za bycie postrzeganym jako osoba atrakcyjna. (...) Streamerzy mogą prowadzić transmisje w strojach kąpielowych w odpowiednich kontekstowo sytuacjach (na przykład na plaży czy w jacuzzi) i pozwalamy na ekspresję twórczą, taką jak body writing i body painting, pod warunkiem, że streamer stosuje sie do naszej polityki ubioru Nagość i treści o charakterze jednoznacznie seksualnym (definiujemy je jako pornografię, akty seksualne i usługi seksualne) nie są dozwolone na Twitchu.

Poza tym Twitch utrzymuje, że taka decyzja została podjęta na prośbę reklamodawców. Każdy streamer w trakcie swojej transmisji może uruchamiać reklamy, na których zarabia w zależności od kraju, stawek czy liczby widzów. Jednak część firm nie chciała reklamować się w trakcie streamów z basenów czy jacuzzi. Nowa kategoria na to pozwoli, ponieważ Twitch będzie mógł dezaktywować wyświetlanie określonych materiałów promocyjnych. Co zabawne, nowa kategoria jest już wykorzystywana przez niektórych śmieszków.

