Twitch obniża cenę subskrypcji. Ta będzie uzależniona od danego kraju

Twitch ogłosił na swoim blogu, że zamierza obniżyć ceny subskrypcji. Kwoty mają być uzależnione od danego kraju, co w wielu państwach oznacza obniżki.

Subskrypcja na Twitchu kosztuje 4,99 dolarów lub 4,99 euro w Europie. Cena jest stała i jednakowa dla wszystkich, bez znaczenia, w jakim kraju mieszkamy. Tak było od zawsze, ale już wkrótce nie będzie. Twitch ogłosił dzisiaj, że ceny subskrypcji będą uzależnione od jakości życia w danym kraju. Już w tym momencie kwota zostaje obniżona w Meksyku oraz Turcji odpowiednio do poziomu 2,4 oraz 1,2 dolarów. Wkrótce podobne zmiany mają dotyczyć innych krajów, w tym także Polski.

Twitch obniża cenę subskrypcji

Skąd taka decyzja? Twitch zauważył, że w wielu krajach widzowie nie są w stanie pozwolić sobie na wspieranie swoich ulubionych twórców właśnie ze względu na zbyt wysoką cenę suba. Na potwierdzenie tego serwis pochwalił się konkretnymi statystykami, z których wynika, że w Europie aż 50% mniej widzów decyduje się na wykupienie subskrypcji niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Z kolei w Ameryce Łacińskiej liczba subów jest aż o 80% niższa niż w Ameryce Północnej.

Na razie ceny zostały obniżone w Turcji i Meksyku, ale Twitch zapowiedział, że podobne zmiany dotyczą wielu innych państw. Na liście znajduje się również Polska, ale nie wiemy, o ile cena zostanie obniżona (o ile w ogóle, ale to zdaje się sugerować Twitch). Gdybyśmy mieli sugerować się PKB na mieszkańca, to cena w naszym kraju powinna być trochę wyższa niż w Turcji, ale nawet obniżka do 2,5 lub 3 dolarów byłaby miłym posunięciem ze strony Twitcha. Wszystkie zmiany zaczną być wprowadzane w trzecim kwartale 2021 roku.

Źródło tekstu: Twitch