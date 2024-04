Polsat Box ma nowy pakiet. To Disney+ i HBO Max za 50 zł

Do ofert telewizji internetowej i satelitarnej Polsat Box dołączył nowy pakiet o nazwie Stream+. W jego ramach otrzymujemy dostęp do platform Disney+ oraz HBO Max za niecałe 50zł miesięcznie.

Polsat Box uzupełnił swoją ofertę dla wszystkich kino- i serialomaniaków, Pakiet Stream+ to połączenie serwisów Disney+ i HBO Max (w tym 3 kanały telewizyjne HBO), co daje w jednym miejscu dostęp do świata filmów i seriali, w tym nowości, hitów kinowych i światowych premier. A to wszystko w cenie 49,99 zł miesięcznie przy umowie na 24 miesiące (59,99 zł miesięcznie od 25. miesiąca).

Zaczynając swoją przygodę z pakietem Stream+, na start można liczyć na dodatkowy benefit:

pierwsze 6 miesięcy bez opłat z pakietami M Sport i L (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Bogatym (tv internetowa),

z pakietami M Sport i L (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Bogatym (tv internetowa), pierwsze 3 miesiące bez opłat z pakietami S i M (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Wygodnym i Komfortowym (tv internetowa).

Telewizja Polsat Box z pakietem Stream+ to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bogactwo oferty telewizyjnej i różnorodności kanałów, a dodatkowo chcą mieć dostęp do ulubionej rozrywki łącznie w trzech 3 serwisach streamingowych (abonenci Polsat Box mają także bezpłatny dostęp do kanałów i treści telewizyjnych ze swojego pakietu w serwisie Polsat Box Go).

– informuje Polsat Box

Disney+ i HBO Max w pakiecie Stream+

Platforma Disney+ zawiera bogate portfolio produkcji Disneya, Marvela, Pixara, National Geographic czy filmów i seriali ze świata Star Wars. Wśród najnowszych tytułów, które można obejrzeć w serwisie, są między innymi: „Biedne istoty” z nagrodzoną Oscarem brawurową rolą Emmy Stone, a także „Szogun” – adaptacja bestsellerowej powieści Jamesa Clavella o tym samym tytule czy „Gwiezdne wojny: Parszywa Zgraja” – serial animowany osadzony w świecie Gwiezdnych wojen.

HBO Max to z kolei dom dla nowości oraz kultowych seriali i filmów HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals. Fani nowych seriali i filmów mogą tu obejrzeć między innymi cały sezon nowego serialu „Reżim” z utalentowaną Kate Winslet w roli autorytarnej przywódczyni Eleny, oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen „Sympatyk” (premiera 15 kwietnia) oraz filmową opowieść „Wonka” o młodych latach Willy’ego Wonki, postaci z powieści „Charlie i fabryka Czekolady”.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat