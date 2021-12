Play: darmowy pakiet Extra przez cały miesiąc i bezpłatny Viaplay

Play otworzył okno w pakiecie Extra w swoich ofertach telewizyjnych PLAY NOW. Klienci mogą oglądać ponad 30 dodatkowych kanałów bez żadnych opłat. Na tym nie koniec – operator w promocji udostępnia też za darmo platformę Viaplay.

Wszyscy użytkownicy PLAY NOW TV i PLAY NOW mogą się cieszyć dostępem do ponad 30 kanałów z pakietu Extra przez miesiąc bez opłat. Zawiera on kanały filmowe, popularno-naukowe, dokumentalne, sportowe, motoryzacyjne i muzyczne (między innymi Crime+Investigation Polsat, HISTORY2, BBC Brit, BBC Earth, Extreme Channel, Ginx eSports TV, Motowizja czy MTV Live HD). Natomiast fani filmów i seriali znajdą w nim takie kanały jak AXN, 13 Ulica, AMC, Epic Drama, SCI FI, Kino Polska czy Romance TV.

Darmowy dostęp do pakietu Extra w usługach PLAY NOW i PLAY NOW TV już został aktywowany i będzie obowiązywał do 9 stycznia 2022 roku. Osoby, które będą chciały dalej oglądać kanały zawarte w tym pakiecie, będą mogły go samodzielnie aktywować – pierwsze 30 dni jest darmowe, po tym okresie cena to 20 zł miesięcznie, bez zobowiązań.

Zobacz: UPC na święta: Viaplay za darmo dla obecnych klientów oraz inne prezenty

Viaplay bez dodatkowych opłat

Dodatkowo, dzięki współpracy z Viaplay, użytkownicy TV BOX mogą do końca stycznia korzystać z promocyjnego, bezpłatnego dostępu do platformy Viaplay. Wystarczy założyć konto w serwisie za pośrednictwem linku, otrzymanego w SMS od operatora.

Link można odzyskać w każdej chwili, wysyłając z numeru do zarządzania usługą telewizyjną SMS o treści Link pod 802.

Tylko w Viaplay można obejrzeć rozgrywki Bundesligi, Ligi Europy UEFA, NHL czy transmisje KSW, a także oryginalne filmy i seriale. 31 stycznia 2022 roku dostęp do platformy zostanie wyłączony, a zainteresowani klienci będą mogli skorzystać z jednej z płatnych ofert na dostęp do Viaplay.

PLAY NOW to usługa, która zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz filmów, seriali, programów rozrywkowych i bajek na żądanie, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych, przez stronę playnow.pl, Smart TV LG i Samsung z systemami WebOS i Tizen, dekoderze PLAY NOW TV BOX i innych urządzeniach z systemem Android TV.

Zobacz: Play Now: wybierz HBO GO i zgarnij bilet do kina

Zobacz: Darmowy AXN w telewizji Play Now i Play Now TV. Zobaczycie w nim „Układ”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play