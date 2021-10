Play Now: wybierz HBO GO i zgarnij bilet do kina

Play też rozdaje bilety do Multikina, również jako nagrodę za zakup pakietu HBO GO. Z promocji można skorzystać do końca października lub do wyczerpania voucherów.

Klienci Play Now i Play Now TV (z dekoderem TV BOX), którzy do 31 października 2021 roku kupią pakiet HBO GO, mogą otrzymać voucher do Multikina. Otrzymany kod upoważnia do odbioru biletu na film Wszyscy święci z New Jersey i należy go wykorzystać do 11 listopada tego roku.

Film Wszyscy święci z New Jersey ma kinową premierę już w najbliższy piątek, 29 października 2021 roku. Jest to prequel wielokrotnie nagradzanego serialu HBO Rodzina Soprano, Davida Chase’a. Opowiada o losach młodego chłopaka Tony’ego Soprano, który staje się bossem mafii. Gwiazdy w obsadzie to między innymi Jon Bernthal, Vera Farmiga czy Joey Diaz.

Poniżej wybrane Multikina, do których będzie można wybrać się na seans:

Warszawa: Multikino Ursynów, Multikino Targówek, Multikino Młociny, Multikino Złote Tarasy,

Kraków,

Wrocław,

Poznań: Multikino Stary Browar, Multikino Malta,

Gdańsk,

Łódź,

Katowice,

Szczecin,

Rzeszów,

Bydgoszcz,

Lublin,

Olsztyn,

Kielce,

Zabrze,

Sopot.

Z promocji mogą skorzystać klienci fioletowego operatora bez dotychczas uruchomionej usługi HBO GO w Play Now lub na TV BOX. Cena Pakietu HBO GO w Play Now wynosi 25 zł miesięcznie, a pierwsze 30 dni jest bez opłat.

Przekazanie vouchera nastąpi nie później niż do 03 listopada 2021 roku za pośrednictwem SMS-a wysłanego na numer kontaktowy podany przy podpisywaniu umowy.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play