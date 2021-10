Play ujawnia czwartą listę miejscowości z fioletowym 5G

Play opublikował na swoim blogu ostatnią z czterech list miejscowości, których mieszkańcy mogą korzystać z fioletowego 5G. Tym razem obejmuje ona Polskę centralna i wschodnią. Za obszary te odpowiada Marek Lipski.

Intensywnie pracujemy nad rozbudową sieci Play w centralnej Polsce, w województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, podlaskim oraz świętokrzyskim. Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się regionem kraju, w którym obecnie funkcjonuje ponad pół miliona przedsiębiorstw. To największy region pod kątem liczby ludności, najniższej stopie bezrobocia i największej liczbie zatrudnionych osób. Dla Play, jako operatora sieci telekomunikacyjnej kluczowe jest zapewnienie dostępu do szybkiego łącza internetowego i sieci piątej generacji zarówno dla biznesu, jak i klientów indywidualnych. Do tej pory w regionie centralnym zbudowaliśmy kilkaset stacji bazowych 5G.