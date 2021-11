UPC na święta: Viaplay za darmo dla obecnych klientów oraz inne prezenty

UPC Polska przygotowało świąteczną niespodziankę dla ponad 1,5 miliona swoich klientów. To dostęp do serwisu Viaplay na ponad miesiąc za darmo. Są też dwie oferty specjalne.

W swojej skrzynce e-mail właśnie znalazłem wiadomość od UPC Polska, z której usług korzystam (dostęp do Internetu). Wynika z niej, że od 1 grudnia tego roku do 9 stycznia przyszłego, klienci operatora mogą za darmo korzystać z treści prezentowanych na platformie Viaplay. Po tym okresie usługa zostanie automatycznie wyłączona.

Zobacz: UPC na święta: 5G i pakiet „Hit Mikołaja” z Internetem 750 Mb/s

Zobacz: Wyniki UPC Polska za 3Q2021: jest więcej klientów, a Internet przyspieszył średnio do 390 Mb/s

.Aby aktywować darmowy dostęp do Viaplay, wystarczy od 1 grudnia zalogować się w serwisie Moje UPC na upc.pl.

Viaplay w zestawach z innymi pakietami

Klienci UPC mogą też skorzystać ze specjalnej oferty, przygotowanej przez operatora. W dniach od 1 do 31 grudnia 2021 roku można zamówić (poprzez Moje UPC) jeden z poniższych zestawów pakietów:

Viaplay + Polsat Sport Premium Go do końca marca 2022 roku za 0 zł , a potem 32,51 zł miesięcznie,

, a potem 32,51 zł miesięcznie, Viaplay + Polsat Sport Premium Go + Eleven Sports Go do końca marca 2022 roku za 0 zł, a potem 40,64 zł miesięcznie.

Dostęp do pakietów Polsat Sport Premium Go i Eleven Sports Go jest możliwy przez aplikację UPC TV Go. Jest tu jednak jeden haczyk – zobowiązanie do 31 grudnia 2022 roku. Czyli 4 miesiące dostaniemy za darmo, ale za 9 kolejnych będzie trzeba zapłacić.

Zobacz: Lidl z nową akcją na święta. Aby zyskać, wystarczy wgrać aplikację

Zobacz: Komputer na święta? Laptop albo (prawie) nic

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: UPC

Źródło tekstu: UPC