Lidl z nową inicjatywą na święta. Wystarczy wgrać aplikację

Lidl, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, przygotował ciekawą promocję dla swoich klientów. W aplikacji sklepu może zbierać zniżki na zakupy.

Za chwilę grudzień, a to oznacza wielkie szykowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. Tradycją jest w tym czasie kalendarz adwentowy, który przybiera formę czekoladek. Tych można zjeść jedną każdego dnia od 1 do 24 grudnia, kiedy to odbywa się wieczerza wigilijna. Sieć Lidl również przygotował swój kalendarz adwentowy, ale w aplikacji.

Promocje na Święta w aplikacji Lidl Plus

Lidl przygotował kalendarz adwentowy z myślą o swoich klientach. Codziennie, aż do 24 grudnia, w aplikacji Lidl Plus odsłonięta zostanie nowa promocja, która dostępna będzie tylko tego jednego dnia.

W dniach 1-24 grudnia br. w aplikacji Lidl Plus w specjalnym, świątecznym kalendarzu zamiast słodkich czekoladek publikowane będą wyjątkowe kupony rabatowe. Każdego dnia użytkownicy promocji będą mogli skorzystać z innej niespodzianki. Należy się spieszyć! Każdy z kuponów będzie ważny tylko przez jeden dzień.

- czytamy w informacji Lidla.

Nie wiemy, co dokładnie zostanie przecenione. Cała akcja rozpocznie się już 1 grudnia i potrwa do 24 grudnia, czyli dokładnie tak, jak powinno wyglądać otwieranie kalendarza adwentowego. Pozostaje mieć nadzieję, że codzienne przeceny rzeczywiście będą godne uwagi.

Źródło zdjęć: K. Mitch Hodge (Unsplash)

Źródło tekstu: Lidl