Biedronka kusi zupełną nowością. Zobacz, co kupisz 29 listopada

Sieć Biedronka ma kolejną propozycję dla fanów taniej elektroniki – produkty nowej marki Moevi. Pierwsze, reprezentujące ją urządzenia to słuchawki, gimbal i głośnik. Będą dostępne w sprzedaży, w przystępnych cenach, od 29 listopada.

Moevi to nowa, technologiczna marka sieci Biedronka. Jej specjalnością mają być akcesoria i urządzenia elektroniczne, a od strony produkcyjnej za Moevi odpowiada polska firma mPTech. Na pierwszy ogień idą słuchawki nauszne Bluetooth z aktywną redukcją szumów ANC, 3-osiowy gimbal oraz przenośny głośnik Bluetooth. Producent obiecuje eleganckie wzornictwo i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Słuchawki Moevi Bluetooth z ANC

Największą zaletą tanich słuchawek Moevi oferowanych w Biedronvce ma być aktywna redukcja szumów, działająca w zakresie do -22 dB. Wśród atutów producent wymienia też membrany 40 mm w tytanowej powłoce, a także to, że czas na jednym ładowaniu wynoszący nawet 70 godzin. To rzeczywiście bardzo dobry wynik. Czas potrzebny do pełnego naładowania nie będzie przy tym zbyt długi – wynosi do 1,5 godziny.

Wygodę obsługi mają zapewniać przyciski sterujące. Tanie słuchawki z Biedronki wyposażone są we wspólny przycisk włączenia i wyłączenia oraz obok – regulację głośności. Klawisza zasilania pozwala również na odbieranie, rozłączanie i odrzucanie połączeń telefonicznych. Na panelu bocznym znajduje się także dioda stanu baterii, wejście na port mini jack, mikrofon HD, złącze ładowania USB-C oraz po drugiej stronie - przełącznik ANC.

Nauszniki słuchawek Moevi z pianką memory składane są do środka, a sam pałąk jest regulowany. Uzupełnieniem zestawu jest pokrowiec oraz niezbędne kable.

Trzyosiowy gimbal Moevi

To może być nie lada okazja dla twórców wideo. Dostępny w Biedronce gimbal Moevi ma pozwolić na nagrywanie wysokiej jakości filmów w ruchu. Ma funkcję wykrywania twarzy i podążania za obiektem, może pracować w trybie panoramicznym, wertykalnym oraz horyzontalnym. Urządzenie ma 3 osie obrotu, zapewnia więc pełną stabilizację obrazu rejestrowanego w zakresie od 180 do nawet 330 stopni.

Gimbal z Biedronki połączy się z telefonami z systemem iOS oraz Android za pomocą Bluetooth. Wygodę pracy zapewniać ma panel sterujący z joystickiem, który umożliwia swobodną zmianę pozycji telefonu zamontowanego w uchwycie, oraz zoomem. Gimbal z Biedronki współpracuje ze smartfonami o rozmiarze do 6 cali, a także, po zastosowaniu adaptera, z kamerami typu GoPro.

Dodatkowym atutem gimbala Moevi jest funkcja powerbanku, dzięki czemu można za jego pomocą ładować inne urządzenia.

Przenośny głośnik Moevi Bluetooth

Tani głośnik z Biedronki zaoferuje moc 20 W (2x 10 W). Z wyglądu przypomina trochę produkty JBL, a po ustawieniu pionowo jego wysokość nie przekroczy 20 cm. Zaletą jest wodoszczelność zgodna z normą IPX7, co oznacza odporność na zachlapania. Akumulator 2000 mAh można ładować za pomocą kabla USB-C.

Głośnik Moevi Bluetooth ma na obudowie cztery przyciski: do włączenia i wyłączenia urządzenia, zwiększający głośność lub przełączenie do następnego utworu, zmniejszenie głośności lub powrót do poprzedniego utworu oraz przycisk wielofunkcyjny. Wygodę obsługi ułatwi osobne pokrętło regulacji głośności oraz dioda LED stanu baterii. Pod gumową zaślepką ukryto wejście AUX, gniazdo ładowania oraz slot kart microSD.

Ile kosztuje elektronika Moevi w Biedronce?

Biedronka będzie jak zawsze kusić niską ceną, a sprzęt matki Moevi pojawi się w ofercie wszystkich sklepów sieci w cenach mieszczących się między 199 a 279 złotych za urządzenie. Na okazje można będzie polować od 29 listopada do wyczerpania zapasów.

Źródło zdjęć: mPTech, Biedronka

Źródło tekstu: mPTech, oprac. własne