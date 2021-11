Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Wielki powrót hitów [15.11.2021]

Sieć Biedronka odkurza ofertę produktów marki Baseus. Powracają propozycje z października, ale tym samym możemy liczyć na całkiem ciekawe portfolio.

Biedronkowe Okazje Tygodnia znamy nie od wczoraj. Niemniej, z perspektywy łowcy taniej elektroniki, najnowsza edycja kampanii jest o tyle nietypowa, że próżno szukać w niej ofert nowych. Za to sieć sięga po pozycje sprawdzone, które, pierwotnie oferowane w październiku, szybko poznikały z półek.

Precyzując, mowa o akcesoriach marki Baseus. Zarówno tych typowo smartfonowych, jak i bardziej motoryzacyjnych. Ale do rzeczy.

Po pierwsze – przedłużacze i przewody

W cenie 16,99 zł znajdziemy przewody i przedłużacze, a konkretniej modele CALHZ-01, CATKLF-CG1 oraz CATKLF-C9.

Ten pierwszy to osobliwy hub, zdaniem producenta przeznaczony głównie dla kierowców. Choć nie tylko. Technicznie rzecz ujmując, akcesorium ma formę kabla USB-A do USB-C, dzięki czemu można chociażby ładować telefon z adaptera zapalniczki, ale ponadto zapewnia dwa żeńskie złącza USB-A na dodatkowe urządzenia.

Dwa pozostałe to z kolei bardziej klasyczne kable z analogicznymi wtyczkami, kolejno wykończone akcentami szarymi i czerwonymi. Dodajmy, jako że należą one do serii Cafule, każdorazowo możemy spodziewać się też nylonowego oplotu i metalizowanych elementów wtyczek.

Po drugie – ładowarki i akcesoria samochodowe

Przechodząc do punktu drugiego, na 27,99 zł wyceniono 17-watowe ładowarki wieloportowe Baseus Mirror Lake, aka CCALL-BH02. Trzy gniazda USB-A pozwalają tutaj na szybkie ładowanie urządzeń mocą do 12 W, a oprócz tego wbudowany wyświetlacz sygnalizuje aktualne napięcie i natężenie ładowania.

Kończąc, w cenie niespełna trzech dyszek znajdziemy jeszcze dwa rodzaje uchwytów samochodowych, tj. grawitacyjny z przyssawką oraz magnetyczny do kratki wentylacyjnej, a do tego osprzęt już bardziej motoryzacyjny w swej charakterystyce. Mianowicie, mowa o lusterkach pomocniczych i korektorze do piór wycieraczek.

Start promocji datowany jest na 15 listopada br. Tradycyjnie tylko, sieć zastrzega, że dostępność towaru może być ograniczona do wybranych sklepów i potrwa do wyczerpania zapasów. Zatem, kto pierwszy, ten lepszy.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne