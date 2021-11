Wyniki UPC Polska za 3Q2021: przełomowe innowacje i przyspieszenie wzrostu

Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł przyspieszenie wzrostu UPC Polska oraz przeniesienie jakości Internetu w domu na jeszcze wyższy poziom. Na koniec września operator miał 1,548 mln klientów i 3,307 mln abonamentów cyfrowych.

Stały rozwój usług, w tym wprowadzenie Inteligentnego WiFi i wzmacniaczy UPC WiFi Pods, jak również najbogatszej telewizyjnej rozrywki ze sportem na czele, potwierdza niesłabnącą determinację zespołu UPC, by stale być krok przed konkurencją. Osiągając wzrost kluczowych wskaźników biznesu, w trzecim kwartale zajęliśmy też pierwsze miejsce w rankingu przenośności numerów na rynku mobilnym, potwierdzając tym samym słuszność obranej strategii usług konwergentnych. Dumny z dotychczasowych osiągnięć zespołu UPC, jestem przekonany, że w czwartym kwartale będziemy mogli pochwalić się równie solidnymi wynikami.

– powiedział Robert Redeleanu, CEO UPC Polska

Coraz szybszy Internet

Szybki i niezawodny Internet jest niezbędny do pracy zdalnej, edukacji, kontaktu z bliskimi i czy prowadzania biznesu. By zapewnić klientom najlepszą jakość, w trzecim kwartale UPC wprowadziło innowacyjne, samouczące oprogramowanie na modemach ConnectBox i GigaConnectBox, zapewniające najlepszą jakość połączenia Wi-Fi na wielu urządzeniach w domu, jednocześnie monitorując jego jakość i reagując zanim pojawi się problem z sygnałem. Dodatkowo, zaoferowano też klientom UPC WiFi Pod – bezobsługowy, inteligentny wzmacniacz sygnału WiFi, zwiększający jego moc i zasięg, pasujący do każdego wnętrza. Dzięki niemu, cały dom znajduje się w zasięgu Wi-Fi – od piwnicy aż po strych – eliminując „białe plamy” bez zasięgu.

UPC nadal zwiększało średnią prędkość Internetu, przekraczając 390 Mb/s na użytkownika. To nie tylko potwierdziło wiodącą pozycję UPC jako najszybszego ogólnopolskiego dostawcy usług szerokopasmowych w domu (według SpeetTest.pl), ale także przełożyło się na wzrost liczby subskrypcji usługi internetowej o 16500 do 1 325 600. Liczba klientów operatora wzrosła w trzecim kwartale o 13100 do 1 548 500.

Wzrosty w usłudze telewizyjnej

W III kwartale 2021 roku UPC powiększyło bazę abonentów telewizji cyfrowej o 17900 do poziomu 1 372 900 subskrypcji. Było to możliwe dzięki ofercie wzbogaconej startem platformy Viaplay, a także innowacyjnemu i przyjaznemu dla środowiska dekoderowi UPC 4K TV Box, wyposażonemu w dodatkowe aplikacje, takie jak Amazon Prime Video czy YouTube Kids. Nowa aplikacja UPC TV Go umożliwia z kolei klientom dostęp do najlepszych treści w dowolnym miejscu i czasie.

Usługi mobilne również na plusie

Dostarczając klientom atrakcyjne i elastyczne pakiety mobilne, w trzecim kwartale UPC nadal powiększał bazę użytkowników tej usługi, zajmując przy tym pierwsze miejsce pod względem bilansu przenośności numerów w sieciach mobilnych w rankingu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co potwierdza rosnące zainteresowanie ofertą mobilną operatora. Zaowocowało to osiągnięciem 116,1 tys. użytkowników mobilnych (przez kwartał przybyło 10700 nowych subskrybentów).

Giga ekspansja UPC na nowych obszarach

Aby zmniejszać wykluczenie cyfrowe, UPC kontynuowało rozwój usług cyfrowych w nowych lokalizacjach, zwiększając zasięg na sieciach hurtowych POPC do ponad pół miliona gospodarstw domowych. Niezależnie od ekspansji na terenach wiejskich dzięki POPC, UPC inwestowało także w rozwój własnej sieci, zwiększając jej zasięg o 14900 gospodarstw domowych do łącznie 3 684 300 domostw.

