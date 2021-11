UPC na święta: 5G i pakiet „Hit Mikołaja” z Internetem 750 Mb/s

UPC wprowadza do swojej oferty mobilnej usługi 5G. Z okazji świąt operator wprowadza również pakiet Hit Mikołaja z Internetem 750 Mb/s, 184 kanałami telewizyjnymi i 4 pakietami premium za 99,99 zł.

Osoby korzystające z oferty mobilnej UPC Polska otrzymują dostęp do technologii 5G. Korzystać z sieci piątej generacji mogą użytkownicy pakietów z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami i 25 GB Internetu za 24,99 zł lub 50 GB za 59,90 zł miesięcznie. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i nowych klientów UPC.

Na ofertę mobilną UPC składają się również 3 smartfony, które mogą korzystać z sieci 5G: Samsung A52 5G, Realme GT Master Edition oraz Realme 8 5G.

Mobilne usługi UPC Polska działają w oparciu o infrastrukturę sieci Play.

„Hit Mikołaja" to świąteczny pakiet usług cyfrowych dla domu, którego celem jest zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających użytkowników w zakresie dostępu do Internetu oraz rozrywki. Pakiet kosztuje 99,99 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy i zawiera:

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w regulaminie.

W UPC stale dbamy o to, by dostarczać najwyższej jakości Internet i najbogatszą telewizyjną rozrywkę w najatrakcyjniejszych cenowo pakietach, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia naszych klientów i przynosząc chwile radości dla całej rodziny. Wierzymy, że nasze nowe oferty mobilne 5G i świąteczny pakiet domowy „Hit Mikołaja”, wraz z naszym nowym wachlarzem ofert, będą cieszyły naszych klientów i po raz kolejny udowodnią, że UPC jest na polskim rynku dostawcą pierwszego wyboru.