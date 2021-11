Happy Fridays w T-Mobile: 15% rabatu na fotokalendarze CEWE

W najnowszej odsłonie akcji Happy Fridays T-Mobile pomyślał o osobach planujących mikołajkowe i świąteczne prezenty dla swoich bliskich. Niezłym rozwiązaniem na te okazje może być fotokalendarz. Magentowi rozdają 15% rabatu na taki produkt w ofercie CEWE.

W ciągu roku jest wiele okazji, które chcemy upamiętnić na zdjęciach – rodzinne spotkania, przyjęcia urodzinowe, zagraniczne wojaże, czy też spontaniczne wycieczki po Polsce. Zwykle towarzyszy nam przy tym smartfon, który utrwala te wydarzenia na dłużej. Czasem jednak miło jest powrócić do tych momentów, sięgając po prawdziwy album z wyselekcjonowanymi fotografami.

Fotokalendarz to sposób na stworzenie własnego pamiętnika utkany z najważniejszych wspomnień. To również świetny pomysł na prezent dla rodziców, dziadków, a także dla innych bliskich osób i znajomych. Teraz tym bardziej warto pomyśleć o takim podarunku, bo na klientów indywidualnych T‑Mobile czeka 15% rabatu na fotokalendarze CEWE.

Happy Fridays – jak zdobyć zniżkę na fotokalendarz?

Prezent można odebrać od piątku 5 listopada do wtorku 9 listopada 2021 roku w aplikacji Mój T‑Mobile. Można też wysłać wiadomość SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Użytkownik otrzyma kod rabatowy, który należy wpisać na stronie www.cewe.pl lub w aplikacji udostępnionej przez CEWE. Swój autorski projekt będzie można stworzyć do 30 listopada tego roku, więc będzie odpowiedni zapas czasu na wybranie najlepszych ujęć i wspomnień do fotokalendarza na 2022 rok.

Kod rabatowy jest dostępny zarówno dla klientów abonamentowych, jak i użytkowników oferty na kartę oraz MIX. Każdy użytkownik z promocji może skorzystać tylko jeden raz.

