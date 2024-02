W Orange Walentynki to cały miesiąc miłości i promocji

W ofercie telewizyjnej Orange Walentynki trwają cały miesiąc. Na klientów czeka bezpłatny dostęp do kanału Romance TV oraz 30 filmów o miłości w niższej cenie.

Romance TV to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników romantycznych historii. W ofercie programowej stacji można znaleźć adaptacje bestsellerów, serie filmów zabierających widzów w najpiękniejsze zakątki świata, komedie romantyczne czy wzruszające melodramaty. Od 8 lutego do 11 marca 2024 roku klienci telewizyjnych usług Orange z Pakietem Optymalnym oraz Orange Love Standard w technologii kablowej (IPTV) zyskają bezpłatny dostęp do tego kanału (pozycja 244 na dekoderach Orange TV).

W lutym stacja pokaże premierowo wiele nowych tytułów, w tym między innymi:

„Rejs ku szczęściu – Podróż poślubna do Ligurii” (14 lutego, godz. 20:00). Dwie pary chcą wziąć ślub na „statku marzeń” i to podczas jednego rejsu. Konsultant ślubny będzie musiał sprostać wygórowanym oczekiwaniom swoich klientów. Czy tego dokona i obie uroczystości będą udane?

„Kto nakarmi królika?” (24 lutego, godz. 20:00). Jule umówiła się z mężem, że będzie pracować w niepełnym wymiarze godzin, dopóki ich córka nie pójdzie do szkoły. Potem ma się skoncentrować na rozwoju swojej nowej firmy. Jednak szybko okazuje się, że wszystko układa się inaczej, niż było zaplanowane…

„Uczyć może każdy!” (26 lutego, godz. 20:00). Richard nie ma pracy, a na dodatek zostawiła go żona. Wkrótce bohater wpada na „genialny” pomysł. Chce się zatrudnić w szkole swojej „byłej”, choć ta praca nie będzie związana z jego wykształceniem.

Walentynki w Orange VOD

Walentynkowych niespodzianek jest więcej. W Orange VOD (na dekoderach Orange TV oraz w aplikacji Orange TV Go) od 8 do 25 lutego 2024 roku można obejrzeć w niższych cenach aż 30 filmów o miłości. W ofercie znalazły się wyciskające łzy melodramaty, optymistyczne komedie romantyczne oraz skłaniające do refleksji produkcje obyczajowe. Pomarańczowy operator poleca między innymi takie tytuły, jak:

„Wyjdź za mnie” – przewrotna opowieść z Jennifer Lopez i Owenem Wilsonem w rolach głównych, o świecie celebrytów, mediach społecznościowych i bardzo nietypowym małżeństwie.

„After 4. Bez siebie nie przetrwamy” – czwarta część kinowego przeboju, który rozpalił serca milionów widzów na całym świecie.

„Plan na miłość” – czarująca, pełna brytyjskiego humoru komedia romantyczna, w której wystąpili Lily James, Emma Thompson oraz Shazad Latif.

„Top Gun” – klasyka najwyższych lotów z Tomem Cruisem w roli głównej. Pete „Maverick” Mitchell walczy o tytuł najlepszego pilota w elitarnej jednostce, a także o serce pięknej instruktorki. Wkrótce tę „miłosną idyllę” burzy tragiczna wiadomość.

„Pan i Pani Szpieg” – pełna humoru oraz akcji historia o najlepszym szpiegu na świecie, który postanawia rzucić dotychczasowe zajęcie, kiedy spotyka kobietę swoich marzeń.

„Greckie wakacje” – niezwykła, rozgrzewająca serce komedia. Czy istnieje sposób na szybkie i skuteczne „wyleczenie się” z nieszczęśliwej miłości?

„Ona jest miłością” – poruszający melodramat o rozwiedzionej parze, która przypadkowo spotyka się po latach. Czy jest jeszcze szansa na to, aby tych dwoje ponownie połączyło uczucie?

