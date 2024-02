SkyShowtime chwali się nowościami. Oto filmy i seriale na marzec

SkyShowtime odkrywa karty i już teraz podaje repertuar na przyszły miesiąc. Subskrybenci platformy będą mieli co oglądać.

Już w marcu w SkyShowtime będzie dostępny jeden z największych kinowych hitów zeszłego roku — nominowany do Oscara Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana z Cillianem Murphym, Emily Blunt, Robertem Downeyem Jr. i Mattem Damonem. W serwisie zadebiutuje także drugi sezon serialu SkyShowtime Original The Envoys (Los Enviados), a także thriller historyczny Mary&George z Julianne Moore w roli głównej o jednej z najbardziej wyrafinowanych intryg w dziejach angielskiego dworu. Dostępne będą również najnowsze odcinki seriali HALO, Ted, The Lovers i Women in the Wall

Marcowe premiery filmów i seriali w SkyShowtime

Sexy Beast

Sezon: 1

Odcinki: 8

James McArdle (Mare z Easttown, Anioły w Ameryce) wciela się w Gala Dove’a, a Emun Elliott (Platforma, The Gold) – w Dona Logana. Grają dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą drobnych złodziejaszków, którzy cieszą się życiem we wschodnim Londynie lat 90. Sarah Greene (Siostry na zabój, Normalni ludzie) gra rolę Deedee Harrison, elektryzującej gwiazdy filmów dla dorosłych, która próbuje przejąć kontrolę nad własnym losem. Na razie jednak pakuje się w kłopoty z powodu romansu z Galem Dove’em. Stephen Moyer (Punkt zapalny, Czysta krew) gra Teddy’ego Bassa – zdradzieckiego gangstera wspinającego się po szczeblach przestępczej kariery, który wciąga do swojej kryminalnej siatki Gala i Dona. Tamsin Greig (Odcinki, Obiady piątkowe) wciela się zaś w patologicznie kontrolującą i budzącą strach starszą siostrę Dona, Cecilię.

Odcinki 1 - 4 dostępne od 7 marca, odcinki 5 - 8 dostępne 25 kwietnia.

Mary&George

Sezon: 1

Odcinki: 7

Mary & George to serial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią Mary Villiers (Julianne Moore), która zadbała o to, żeby jej przystojny i charyzmatyczny syn George (Nicholas Galitzine) uwiódł króla Jakuba I i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem. Dzięki swym szokującym intrygom wywodzący się z biednego środowiska Villiersowie szybko stali się najbogatszymi najbardziej utytułowanymi i wpływowymi postaciami w historii angielskiego dworu. Królestwo było wtedy zagrożone hiszpańską inwazją, a na ulicach panował chaos, więc gra toczyła się o bardzo wysoką stawkę. Mary & George to odważny dramat historyczny o matce i synu, którzy w śmiały sposób spiskowali, uwodzili i zabijali, żeby znaleźć się w łożu króla Jakuba I i podbić angielski dwór.

Odcinki 1 - 3 dostępne od 8 marca, kolejne odcinki będą dodawane co tydzień.

The Enoys (Los Enviados)

Sezon: 2

Odcinki: 8

W 2. sezonie księża Pedro Salinas (Méndez) i Simón Antequera (Silvestre) próbują rozwikłać sprawę tajemniczego morderstwa w klasztorze w hiszpańskiej Galicji. Napięcie między wiarą i kłamstwami zaczyna narastać, gdy trzy niewidome zakonnice stają się świadkiniami rzekomego cudu. Podczas dochodzenia, w które księża zagłębiają się coraz mocniej, w niewyjaśnionych okolicznościach ginie ich gospodarz, Joaquin. Uwikłani w podwójne śledztwo duchowni wkrótce muszą zmierzyć się nie tylko z mistyczną tajemnicą, ale przede wszystkim z przyziemną prawdą na temat dokonanych morderstw. W tym sezonie walka pomiędzy fałszem a wiarą przybiera na sile, tocząc się w emocjonującym akompaniamencie zbrodni, tajemnic i mrożących krew w żyłach zwrotów akcji.

Wszystkie odcinki będą dostępne w SkyShowtime od 15 marca.

HALO

Sezon: 2

Odcinki: 9

Serial HALO, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry HALO na konsolę Xbox® z 2001 r. Ta widowiskowa opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia, znanego jako Przymierze, jest bogata w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.

Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.

Ted

Sezon: 1

Odcinki: 7

Seth MacFarlane (twórca serialu Family Guy) zaprasza na prequel filmowych hitów o pluszowym misiu, który ożywa w wyniku dziecięcego życzenia. Ted to bawiący do łez serial z przymrużeniem oka, który opowiada o perypetiach dorastającego Johna Benneta i jego najlepszego kumpla, pyskatego misia Teda. Akcja serialu osadzona jest w latach 90., kiedy chwila największej sławy Teda właśnie przeminęła. Teraz Ted zostaje zmuszony do chodzenia do liceum wraz z Johnem, gdzie w oparach ściąganych buchów wspólnie doświadczają wzlotów i upadków nastoletniego życia.

Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.

The Lovers

Sezon: 1

Odcinki: 6

The Lovers to historia miłosna dwójki ludzi, którzy pozornie wydają się kompletnie do siebie nie pasować. A może jednak jest zupełnie na odwrót i są dla siebie stworzeni? Janet (Roisin Gallagher) to wulgarna i przezabawna pracownica supermarketu w Belfaście, która sprawia wrażenie, jakby nie dbała zupełnie o nic – włączając w to własne życie. Seamus (Johnny Flynn), elegancki dziennikarz polityczny, prowadzi w Londynie pozornie idealne życie u boku swojej dziewczyny celebrytki. Kiedy więc Seamus wpada do świata Janet (dosłownie – przez płot, prosto do ogródka), natychmiast dochodzi do awantury. Coś ich jednak do siebie przyciąga i wkrótce staje się jasne, że zaczynają się w sobie zakochiwać.

Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.

The Women in the Wall

Sezon: 1

Odcinki: 6

Serial The Woman in the Wall opowiada o jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii, dotyczącym nieludzkich azyli prowadzonych przez siostry Magdalenki. Lorna Brady (Ruth Wilson) to kobieta z fikcyjnego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu znajduje w swoim domu zwłoki. Od czasu pobytu w klasztorze Kilkinure Lorna cierpi na ekstremalne napady lunatykowania, dlatego teraz z przerażeniem próbuje odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest martwa kobieta i czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć?

Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.

Oppenheimer

Ikona kina, reżyser Christopher Nolan (The Dark Knight Trilogy, Interstellar, Tenet, Inception), nakręcił swój pierwszy dramat biograficzny o genialnym fizyku, J. Robercie Oppenheimerze – jego roli w stworzeniu bomby atomowej i paradoksalnym podjęciu ryzyka zniszczenia świata w celu jego uratowania. W rolę legendarnego naukowca wcielił się Cillian Murphy, któremu na ekranie w tej widowiskowej historii towarzyszy gwiazdorska obsada, m.in. Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett, Florence Pugh, Josh Peck i zdobywca Oscara, Rami Malek.

Dostępny w SkyShowtime od 21 marca.

Spuszczone ze smyczy (Strays)

Mówią, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Ale co, jeśli ten człowiek jest kompletną szują? Czy w takiej sytuacji zamiast psiej przyjaźni nie należy mu się psia zemsta? Porzucony psiak razem z innymi bezpańskimi zwierzakami postanawia zemścić się na paskudnym właścicielu, który się go pozbył. Bohaterom tej komedii, wyprodukowanej przez nagrodzony Oscarem® duet Phila Lorda i Chrisa Millera (Spider-Man: Poprzez multiwersum), głosów użycza plejada gwiazd – w tym Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park oraz Isla Fisher.

Dostępny w SkyShowtime od 16 marca.

Źródło zdjęć: VicVa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: materiały prasowe