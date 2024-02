Wystartował nowy, darmowy serwis streamingowy. Wielu skorzysta

Eurovision Sport to nowy, bezpłatny serwis streamingowy skierowany do kibiców i entuzjastów sportu. Na widzów czekać będą transmisje ze zmagań w lekkoatletyce, gimnastyce, narciarstwie czy pływaniu. Nową platformę uruchomiła Europejska Unia Nadawców.

Europejska Unia Nadawców (EBU) uruchomiła Eurovision Sport jako publiczną platformę cyfrową dostępną bezpłatnie dla użytkowników na całym kontynencie.

Europejska Unia Nadawców to międzynarodowe zrzeszenie, które jest organizatorem popularnego konkursu piosenki Eurowizja. Teraz EBU postanowiła zabrać się za sport. Do EBU należy ponad 70 nadawców z całej Europy i spoza niej, wśród nich są także media publiczne, które dostarczą bezpłatne treści do serwisu. Za techniczną obsługę streamingu odpowiada Nagravision.

EBU obiecuje, że widzowie Eurovision Sport będą mogli oglądać tysiące godzin relacji sportowych z wielu dyscyplin olimpijskich, od lekkiej atletyki po gimnastykę, narciarstwo, pływanie i innych. W planach są transmisje z wydarzeń rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach. EBU zarządza obecnie prawami medialnymi do 14 dyscyplin sportowych należącymi do mediów publicznych, co ma zapewnić ponad 43 tysiące godzin relacji sportowych rocznie. Gwarantują to też umowy z 28 międzynarodowymi federacjami sportowymi.

Na start kibice będą mogli oglądać Mistrzostwa Świata w pływaniu w Doha (2-18 lutego), Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Unii Biathlonowej (7-18 lutego) w Czechach i halowe Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce w Glasgow (1-3 marca).

Jesteśmy głęboko przekonani, że sport powinien być dla wszystkich. Nasi członkowie, nadawcy publiczni, udostępniają już odbiorcom bezpłatnie wiele z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, a ta nowa platforma cyfrowa dostarczy pełen ich zasięg, dzięki czemu widzowie nie przegapią ani chwili ze swoich ulubionych wydarzeń

– powiedział Noel Curran, dyrektor generalny EBU.

Noel Curran zwraca uwagę, że obecnie tylko jedna trzecia kibiców ma dostęp do kanałów sportowych premium. Bezpłatny streaming Eurowizji Sport ma zdemokratyzować dostęp do transmisji sportowych na żywo, spopularyzować różne dyscypliny i pomóc w rozwoju sportowych zainteresowań.

Nowy serwis Eurovision Sport dostępny jest pośrednictwem strony internetowej eurovisionsport.com, w pełni działającej też na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo użytkownicy mogą pobrać aplikację na smartfony i tablety z systemami Android i iOS. Pod koniec roku serwis trafi na telewizory Smart TV i do wybranych bezpłatnych kanałów FAST.

Zobacz: Netflix znów podnosi ceny. W dodatku teraz to forma szantażu

Zobacz: Polsat Box Go pokaże dużą dawkę sportu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Europejska Unia Nadawców

Źródło tekstu: Europejska Unia Nadawców