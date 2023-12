Polsat Box Go pokaże dużą dawkę sportu

Ostatni miesiąc 2023 roku obfituje w wydarzenia sportowe. Śledzić je można w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

Liga Mistrzów UEFA z trybem statystyk

W dniach 12-13 grudnia tego roku rozegrana zostanie 6. kolejka Champions League, która zakończy fazę grupową. We wtorek, 12 grudnia, hitowe spotkanie Manchester United F.C. – Bayern Monachium w jakości 4K. W dotychczas rozegranych spotkaniach Bayern Monachium cztery mecze zakończył zwycięstwem, a jedno zremisował. Manchester United F.C. po 5 kolejkach plasuje się w grupie A na ostatniej, czwartej pozycji, ale wciąż ma szansę na awans. Czerwone Diabły muszą jednak wygrać z mistrzem Niemiec

i liczyć na remis w meczu FC Kopenhaga – Galatasaray Stambuł. Do spotkań Ligi Mistrzów UEFA dostępny jest także interaktywny tryb statystyk, który zapewnia dodatkowe informacje między innymi o meczu, rozgrywkach, drużynie, zawodnikach, posiadaniu piłki, faulach, strzałach czy składach drużyn. 1/8 finału już w lutym 2024 roku.

Porywające spotkania piłkarskie

Nadchodzące kolejki w PKO BP Ekstraklasie zakończą pierwszą rundę rozgrywek. W najbliższych tygodniach zobaczymy między innymi zmagania: Górnika Zabrze z Wartą Poznań (15.12.2023 r. godz. 18:00) czy Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin (16.12.2023 r. godz. 17:30). Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy śledzić można na sportowych kanałach CANAL+ SPORT3 i 4.

Z kolei pretendenci do PKO BP Ekstraklasy, drużyny z Fortuna 1 Ligi, w grudniowych kolejkach rozegrają 27 spotkań. W dotychczas rozegranych meczach najwięcej goli, bo aż 37, strzeliła Wisła Kraków.

Mistrzowska siatkówka

W grudniu rozegranych zostanie 5 kolejek w fazie zasadniczej PlusLigi. W spotkaniach od 9 do 13 kolejki zobaczymy zmagania drużyn, którym okres świąteczny oraz sylwestrowy nie zaburzy rytmu gry. Aktualnie pretendentami do tytułu mistrzowskiego są: Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa oraz Trefl Gdańsk.

W siatkarskiej Lidze Mistrzów rozegrane zostały pierwsze spotkania w fazie grupowej. Mistrzowskiego tytułu bronić będą siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, którzy wygrali trzy ostatnie edycje rozgrywek. W zeszłorocznej edycji zmierzyli się w wielkim finale z Jastrzębskim Węglem. W trwających rozgrywkach Grupa Azoty ZAKSA w najbliższych meczach będzie walczyć bez kilku kluczowych zawodników, między innymi Marcina Janusza. W Lidze Mistrzów gra także Asseco Resovia, która ma za sobą kilka dobrych spotkań.

ORLEN Basket Liga

Na sportowych kanałach Polsatu transmitowane są spotkania ORLEN Basket Ligi. Koszykarze nie próżnują, w grudniu zobaczymy widowiskową grę w wykonaniu między innymi Polskiego Cukru Start Lublin, Legii Warszawa czy Trefla Sopot. Na kanale Polsat Sport fani koszykówki oglądać mogą Magazyn Koszykarski, w którym podsumowywane są zmagania w ORLEN Basket Lidze i oceniane są szanse występu naszej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich.

ORLEN Superliga

Nadchodzą spotkania, które będą mieć ogromny wpływ na kształt górnej części tabeli w ORLEN Superlidze. W najbliższych tygodniach zawodników oraz kibiców czeka sporo emocji, między innymi dzięki grze 20-krotnego mistrza Polski i zwycięzcy Ligi Mistrzów w 2016 roku, Industrii Kielce, a także pozostałych czołowych polskich drużyn ligowych.

Skoki narciarskie

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpędza się na dobre. W fińskiej Ruce 25 listopada tego roku miała miejsce inauguracja Pucharu. 45 edycja zawodów dla naszych reprezentantów nie rozpoczęła się najlepiej. Dalsze zmagania Dawida Kubackiego, Kamila Stocha czy Piotra Żyły transmitowane są na kanałach Eurosport.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium, pokazujących na przykład Ligę Mistrzów UEFA, są to:

pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych),

stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League),

CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa),

Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe)

i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. 1 grudnia do pakietu Polsat Box Go Sport dołaczył kanał dla miłośników sportów motorowych – Motowizja. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat