Netflix znów podnosi ceny. W dodatku teraz to forma szantażu

Netflix podejmuje decyzję, która nie spodoba się wielu użytkownikom platformy. W przyszłości albo będziemy oglądać reklamy, albo zapłacimy więcej.

Netflix już dzisiaj jest jednym z najdroższych serwisów streamingowych. Chociaż oferuje najwięcej treści, to jednocześnie nie zawsze są one najwyższej jakości. To jednak nie przeszkadza firmie w dalszym podnoszeniu cen. Netflix przekazał swoje najnowsze plany udziałowcom. Pomysł serwisu raczej nie spodoba się użytkownikom.

Netflix będzie droższy

Netflix zamierza usunąć swój najtańszy plan, w którym nie ma reklam. Tym samym wszyscy użytkownicy będą zmuszeni albo przenieść się na droższy pakiet, albo wybrać tańszy, ale za to z reklamami. Początkowo, w drugim kwartale 2024 roku, stanie się to w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, ale docelowo zmiana ma być wprowadzana w przyszłości także na kolejnych rynkach.

Warto nadmienić, że najtańszy plan już od jakiegoś czasu nie jest dostępny dla nowych i powracających użytkowników w wybranych krajach. Od jakiegoś czasu mogą z niego korzystać tylko osoby, które wykupiły go wcześniej i cały czas opłacają. Niedługo także ta opcja zostanie im odebrana.

Skąd taka decyzja? Plan z reklamami okazał się ogromnym sukcesem Netflixa. Z kwartału na kwartał zyskuje on kilkadziesiąt procent nowych użytkowników, więc nic dziwnego, że serwis chce go dalej rozwijać. Najwyraźniej niższa cena pakietu w połączeniu z zyskami od reklamodawców dobrze wygląda w wyliczeniach firmy i przynosi jej duże zyski.

Oznacza to, że Netflix będzie miał trzy pakiety: najtańszy za 6,99 dol. z reklamami, podstawowy za 15,49 dol. oraz najdroższy za 22,99 dol. Na ten moment nie wiemy, kiedy zmiany (w tym wprowadzenie pakietu z reklamami) trafią do Polski, ale należałoby założyć, że stanie się to szybciej niż później.

Źródło zdjęć: MAXSHOT.PL / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Pocket-lint, oprac. własne