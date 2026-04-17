Netflix zmieni się nie do poznania. Zaleje nas reklamami

Zmiany na szczycie firmy

Reed Hastings odchodzi z funkcji prezesa zarządu Netflixa. Współzałożyciel firmy opuści to stanowisko w czerwcu tego roku. Planuje skupić się na działalności charytatywnej oraz innych projektach.

Hastings założył Netflixa razem z Markiem Randolphem w 1997 roku. Początkowo firma wysyłała klientom filmy na DVD pocztą. W 2016 roku serwis udostępnił swoje usługi niemal na całym świecie. Hastings zrezygnował z funkcji współdyrektora generalnego w 2023 roku. Ted Sarandos i Greg Peters pozostają na stanowiskach dyrektorów generalnych. Sarandos zapowiedział dalsze wzmacnianie głównej oferty platformy.

Netflix mierzy się obecnie z rosnącą konkurencją. Zalicza do niej inne serwisy VOD oraz platformy społecznościowe, takie jak YouTube i TikTok. Rywalizację może dodatkowo nasilić planowane przejęcie Warner Bros przez Paramount Skydance.

Rosnące wpływy z reklam

Przychody firmy Netflix w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosły o 16% w ujęciu rocznym. Wyniosły one ponad 12,2 miliarda dolarów, czyli niemal 44 mld zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 18%. Zysk netto osiągnął poziom 5,28 miliarda dolarów (19 mld zł). Wyniki te przewyższyły wcześniejsze prognozy spółki. Wpływ na to miały wyższe ceny abonamentu oraz wpływy z reklam. Platforma utrzymuje prognozy finansowe na cały rok 2026.

Pakiety z reklamami generują wysokie wpływy. Stanowią one ponad 60% nowych rejestracji w krajach, gdzie zostały wdrożone. Netflix szacuje roczne przychody z reklam na 3 miliardy dolarów (10.7 mld zł). Oznacza to dwukrotny wzrost względem roku poprzedniego. Platforma współpracuje obecnie z ponad 4000 reklamodawców. Firma zapowiedziała też wprowadzenie nowych narzędzi analitycznych dla swoich klientów reklamowych.

Interfejs mobilny i nowe treści

Serwis modyfikuje aplikację na urządzenia mobilne. Pod koniec miesiąca użytkownicy otrzymają nowy interfejs. Znajdzie się w nim pionowy kanał odkrywania treści. Netflix rozszerza bazę o podcasty wideo oraz transmisje wydarzeń sportowych. Jeszcze w tym roku udostępni walkę bokserską między Tysonem Furym a Anthonym Joshuą. Transmisja World Baseball Classic pobiła wcześniej rekordy oglądalności w Japonii.

Netflix rozwija działy niezwiązane z serialami. Na początku kwietnia zadebiutowała nowa aplikacja Netflix Playground. Oferuje ona gry przeznaczone dla dzieci. Aplikacja kontrolera do gier w chmurze znalazła się z kolei na szczycie list pobrań w systemie iOS. Dodatkowo spółka przejęła firmę InterPositive. Tworzy ona oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji.

Konsekwencje niedoszłej fuzji

Raport finansowy to pierwsze podsumowanie od czasu nieudanej próby przejęcia Warner Bros Discovery. Transakcja ostatecznie nie doszła do skutku, natomiast akcje Netflixa spadły po tej decyzji o około 8%. Ted Sarandos poinformował, że przejęcie nie było dla firmy koniecznością. Netflix otrzymał za to 2,8 miliarda dolarów z tytułu opłaty za zerwanie umowy (10 mld zł).