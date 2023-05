Tidal ma nową platformę dla artystów

Tidal Artist Home to, jak sama nazwa wskazuje, nowy dom dla artystów, czyli rozwiązanie, które ma im ułatwić skoncentrowanie się wyłącznie na swojej karierze.

Budujemy platformę, która pomoże w rozwoju wschodzącym twórcom z całego świata. Tidal Artist Home zapewni artystom i ich zespołom więcej czasu, energii i zasobów, aby mogli skupić się na swojej muzyce i na niej zarabiać. To podstawa przyszłości, w której streaming jest jednym z wielu sposobów wspierania artystów.

– powiedziała Agustina Sacerdote, Global Head of Product, Tidal

Tidal Artist Home daje artystom bezpośrednią kontrolę nad treściami w ich profilach w serwisie Tidal. Samodzielna edycja zawartości widocznej dla fanów pozwoli twórcom szybko i łatwo zaprezentować się z jak najlepszej strony. To szczególnie ważne przed nowymi premierami i kampaniami, a także wtedy, gdy konto po prostu wymaga odświeżenia.

Za pośrednictwem platformy Tidal Artist Home artyści będą mogli również aktualizować linki do mediów społecznościowych, aby zachęcić swoich słuchaczy do obserwowania, a także przesyłać prośby o aktualizacje albumów, EP-ek i singli bezpośrednio do działu Content Operations w serwisie Tidal. W miarę rozwoju, twórcy będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia, rozszerzając dostęp do swojego konta Tidal Artist Home na dodatkowych użytkowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o managerów, wytwórnie, członków zespołu czy publicystów, artysta może przypisać role i dostęp dowolnym osobom oraz umożliwić im edytowanie swojego profilu.

Zapewnienie twórcom takim jak ja prostego sposobu na zarządzanie swoim profilem w Tidal jest niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób najlepiej możemy wyrazić swoją osobowość i mieć wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani jako artyści. Czuję się wyróżniony, że mogłem być częścią procesu tworzenia Tidal Artist Home i zobaczyć, jak moje pomysły i opinie zostają wykorzystane w praktyce. To naprawdę wyjątkowe widzieć, jak ta platforma streamingowa czyni twórców częścią procesu projektowania rozwiązania stworzonego z myślą o nich.

– powiedział Akinyemi, wschodzący raper i producent

Artyści mogą dowiedzieć się więcej o Tidal Artist Home oraz innych możliwościach dla twórców na stronie tidal.com/forartists.

