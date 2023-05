TIDAL Live – nowa funkcja sprawdzona na Domówce TIDAL

Domówka TIDAL to wydarzenie zorganizowana przez ten serwis muzyczny, podczas którego influencerzy, artyści oraz przedstawiciele mediów i wytwórni płytowych poznali najnowszą funkcję aplikacji, TIDAL Live.

Dobra domówka jest wtedy, kiedy gra dobra muzyka. Możesz pobawić się, pośpiewać i potańczyć do ulubionych kawałków. Słuchasz, czego chcesz. Wspólnie ze znajomymi wybierasz najlepsze piosenki, których słuchacie wspólnie na imprezie. Właśnie tak było na Domówce TIDAL. Podczas wydarzenia sprawdzono funkcję, która w kwietniu tego roku trafiła do muzycznej aplikacji.

Zobacz: Tidal wprowadza nową funkcję. Łatwiej podzielisz się muzyką

Dzięki funkcji TIDAL Live subskrybenci TIDAL HiFi i HiFi Plus mogą dzielić się ze sobą muzyką w czasie rzeczywistym, rozpoczynając sesję z innymi poprzez kliknięcie specjalnego przycisku. Możliwe jest także dołączanie do sesji utworzonych przez ekspertów TIDAL-a z wielu rozmaitych gatunków muzycznych. Żeby zapoznać użytkowników z nową opcją, muzyczny serwis urządził Domówkę, na której odbyły się dwie sesje Live.

Live z Rubensem

Pierwsza polegała na tym, że goście sami wybrali utwory do sesji Live, przy których chcieli się bawić. Druga to Live Rubensa, który za swój debiutancki album „Piosenki, których nikt nie chciał” otrzymał w tym roku 6 nominacji do Fryderyków. Artysta zagrał na żywo sesje z utworami wybranymi przez siebie specjalnie na Domówkę TIDAL.

Rubens

Rubens, poza solową karierą, równolegle pracuje z największymi artystami w Polsce jako gitarzysta i songwriter. Jest współautorem między innymi utworu „Złoto” Mroza. Największy przebój Rubensa, „Wszystko OK?”, szturmem podbił największe stacje radiowe, a kilka miesięcy temu uzyskał status Złotej Płyty.

Utwory, które wybrałem to przegląd tego co lubię w muzyce i czego słucham prywatnie. Na wszelkiego typu imprezach jestem zawsze pierwszy do puszczania muzyki, więc zaproszenie od TIDAL na Domówkę przyjąłem z dziką przyjemnością. W końcu mogłem puszczać muzykę bez wyrywanie telefonu z ręki przez innych gości.

– powiedział Rubens

W trakcie LIVE Rubens zagrał m.in. „Flashing Lights” Kanyego Westa, „Robot Rock” Datf Punk i „Cracker Island” Gorillaz.

Inni subskrybenci aplikacji TIDAL też mogli się poczuć, jakby byli na imprezie. Sesja Live z piosenkami wybranymi przez gości i przez Rubensa była dla nich dostępna na żywo podczas całej Domówki. Mogli dołączyć do sesji dzięki specjalnemu linkowi i słuchać dokładnie tego samego, co goście Domówki, będąc w całkiem innym miejscu.

Zobacz: Spotify Hi-Fi już gotowe. Serwis wstrzymał premierę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Źródło tekstu: TIDAL