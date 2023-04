Tidal wprowadza nową funkcję. Łatwiej podzielisz się muzyką

Tidal wprowadził Live. To nowa funkcja, która umożliwia fanom muzyki dzielenie się muzyką i wspólne jej doświadczanie w czasie rzeczywistym.

Live to nowa funkcja platformy muzycznej Tidal, która umożliwia użytkownikom pakietów HiFi i HiFi Plus łatwe dzielenie się muzyką w czasie rzeczywistym, nie będąc fizycznie razem. Live ułatwia grupom dowolnej wielkości spotkanie się na specjalnych wydarzeniach, premierach albumów, podróżach lub przygotowaniach do ważnego momentu. Wprowadzona właśnie funkcja była wcześniej testowana w ramach programu “beta” pod nazwą "DJ".

Tidal Live to nowy sposób na spontaniczne dzielenie się muzyką przez fanów. Nowa funkcja umożliwia również łatwe znajdowanie i śledzenie muzyków i innych fanów muzyki. Podczas uruchamiania sesji Live, użytkownicy Tidala mogą nadać sesji własną nazwę, aby podkreślić jej unikalny nastrój, a następnie udostępnić link z dostępem do sesji. Linki pozwalające na dołączenie do sesji mogą być udostępniane dowolnie, od wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych po e-maile.

Użytkownicy mogą dołączać do sesji przygotowanych przez ekspertów serwisu Tidal z różnych gatunków muzycznych, które będą dostępne w aplikacji przez cały tydzień. Sesje Live będą związane z wydarzeniami kulturalnymi, prezentowaniem wschodzących artystów, których warto obserwować, oraz z codziennymi czynnościami, w których muzyka jest ważnym elementem, takimi jak trening czy gotowanie.

Poprzez muzykę dajemy fanom możliwość łączenia się ze sobą lub z innymi twórcami, markami i osobowościami za pomocą prostego udostępniania jednym kliknięciem. Korzystanie z Live oferuje fanom muzyki prosty sposób na odkrywanie nowej muzyki od innych fanów w aplikacji lub gdziekolwiek jest udostępniony link. Jesteśmy podekscytowani tym, jak Live zostanie wykorzystany do celebrowania momentów poprzez dzielenie się muzyką i łączenie ludzi.

– powiedziała Agustina Sacerdote, Global Head of Product, TIDAL

Live jest dostępne w aplikacji na urządzenia z systemami iOS i Android, a użytkownicy Tidala mogą wybierać spośród ponad 100 milionów utworów dostępnych w aplikacji. Utwory będą odtwarzane w normalnej jakości AAC, dopóki nie będzie dostępna jakość wysokiej rozdzielczości lub bezstratna. Subskrybenci mogą uruchamiać i słuchać sesji odbywających się tylko w kraju, w którym jest zarejestrowane ich konto Tidal.

Zobacz: Tidal Rising – nadchodzą nowości w programie dla artystów

Zobacz: Spotify Hi-Fi już gotowe. Serwis wstrzymał premierę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: David Esser / Shutterstock.com, Tidal

Źródło tekstu: Tidal