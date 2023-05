Spotify: zrób playlistę z Robertem Lewandowskim i piłkarzami FC Barcelona

Spotify nawiązało współpracę z Robertem Lewandowskim w lutym 2023 – wtedy w serwisie pojawiła się specjalna playlista z ulubionymi utworami napastnika FC Barcelony i kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Teraz ta współpraca rozwija się o kolejny element – playlisty Blend. Użytkownicy mogą tworzyć dedykowane playlisty z Robertem Lewandowskim oraz innymi rozpoznawalnymi piłkarzami i piłkarkami klubu. Powstają one na podstawie gustu muzycznego danego gracza oraz użytkownika Spotify.

Wraz z nadchodzącym końcem sezonu ligi hiszpańskiej La Liga polscy fani mogą jeszcze lepiej poznać swoich ulubionych graczy. Od dziś użytkownicy Spotify mogą tworzyć playlisty Blend, które odzwierciedlają gust muzyczny Roberta Lewandowskiego lub innych graczy FC Barcelony, ale także zawierają ulubione nagrania użytkowników serwisu. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zobaczyć, ile mają wspólnych ulubionych utworów i wykonawców.

Najsłynniejszy polski piłkarz, Robert Lewandowski, podobnie jak wielu innych graczy z męskiej i żeńskiej drużyny FC Barcelony, już stworzył osobistą playlistę swoich ulubionych utworów. Na Lewandowski’s Matchday playlist można znaleźć lokalne utwory takie jak „Candy” Quebonafide i Klaudii Szafrańskiej czy „Wehikuł czasu” Dżemu. Zostaną one włączone do listy odtwarzania Blend stworzonej specjalnie dla użytkowników, aby mogli zobaczyć, gdzie ich gusta pokrywają się z gustami graczy i odkrywać nową muzykę.

Mam dość unikalny gust muzyczny, dlatego nie mogę się doczekać, by zobaczyć, czy fanom uda się uzyskać wysoki wynik w Blend. To był niesamowity sezon i dzięki Blend będziecie mogli posłuchać muzyki, która doprowadziła nas do chwały