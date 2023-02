Czego Robert Lewandowski słucha przed meczem? Spotify ujawnia

Spotify ujawnia, czego Robert Lewandowski słucha przed meczem. Tak powstała playlista z ulubioną muzyką napastnika FC Barcelony i kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Playlista Roberta Lewandowskiego pozwala każdemu fanowi sportu poczuć się niczym napastnik Barcelony. W zestawieniu dominują międzynarodowi artyści i, co nie powinno dziwić, hiszpańskie utwory idealne do tańca: “Punto 40” (Rauw Alejandro i Baby Rasta), “Andas En Mi Cabeza“ (Chino & Nacho) czy “Hola Senorita” (GIMS i Malum). Znajdziemy tu także ponadczasowe hity z lat dwutysięcznych, takie jak na przykład “Hips Don't Lie” (Shakira), “Temperature” (Sean Paul) i ”Rock Your Body” (Justin Timberlake).

Wśród wybranych przez Roberta Lewandowskiego kawałków nie mogło zabraknąć polskich utworów. Wśród nich są takie kawałki, jak “Duże oczy” (Smolasty, francis, Pedro i Tribbs), “Candy” (Quebobonafide i Klaudia Szafrańska), “Z perspektywy taty” (Malach & M. Grzywacz) czy “Wehikułu czasu” (Dżem). Łącznie na liście znalazło się 51 piosenek wprowadzających słuchaczy w dobry nastrój i zachęcających do tańca.

Nie mogłem się doczekać, kiedy przejmę playlistę Barçy i podzielę się moimi ulubionymi utworami. Muzyka odgrywa dużą rolę w naszych przygotowaniach przedmeczowych, dlatego mam nadzieję, że fanom spodoba się mój wybór. Teraz wspólnie z nami mogą poczuć przedmeczowy klimat w stylu Barçy.

– powiedział Robert Lewandowski

Playlista “My Matchday Songs: Lewandowski” jest tylko jednym z elementów współpracy pomiędzy Spotify i FC Barceloną. Rozpoczęła się ona w lipcu 2022 roku, kiedy to Spotify został Głównym Partnerem Klubu i Oficjalnym Partnerem Streamingu Audio.

Jesteśmy zachwyceni, że słuchacze mogą zanurzyć się w muzycznych wyborach zawodników FC Barcelony, tym razem wspólnie z Robertem Lewandowskim. Muzyka zawsze była ogromną częścią piłkarskiego świata. Kolejny etap naszej współpracy, jakim są powstałe playlisty to fantastyczny sposób, aby fani mogli być bliżej zawodników nie tylko w czasie rozgrywek.

– dodał Marc Hazan, VP Partnerships, Spotify

Playlista “My Matchday Songs: Lewandowski” dostępna jest od 21 lutego pod tym adresem.

