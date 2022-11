Spotify z nowością, ale nie tą, na którą czekają użytkownicy

Użytkownicy Spotify już od dłuższego czasu czekają na usługę HiFi. Władze platformy wolą im dać podcasty w formie wideo. Już niedługo nie tylko usłyszymy ale też będziemy mogli zobaczyć ulubionych twórców treści na Spotify.

Podczas gdy wielu klientów Spotify nie może się już doczekać muzyki w bezstratnej jakości, platforma skupia się na rozwoju innych funkcji. Chociaż aplikacja Daniela Eka jest bezsprzecznie kojarzona z warstwą audio, najnowsze narzędzie dotyczy wideo. Już dzisiaj w Polsce będzie można nie tylko słuchać podcastów, lecz również je obejrzeć.

Jako, że możliwość nagrywania podcastów w formie wideo pojawiła się dzisiaj, próżno jeszcze takowych szukać. Jednak Spotify zapewnia, że już wkrótce będzie pojawiać się ich na platformie coraz więcej, gdyż udostępnili twórcom treści dostęp do narzędzi do wygodnego tworzenia materiałów wideo. Wspomniane narzędzia będą dostępne za pośrednictwem Anchor, platformy do podcastów Spotify i zapewnią twórcom bezproblemowy sposób przesyłania treści wideo i publikowania ich w aplikacji.

W poście na blogu Spotify możemy przeczytać, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć wielu twórców związanych umową z platformą. Niektórzy z nich to Philip DeFranco, The GaryVee Audio Experience, Jasmine Chiswell, The WAN Show, Juicy Scoop z Heather McDonald, Markiem Mansonem, Tap In z Harrym Jowseyem i wiele innych. Programy te dołączają do Spotify Originals and Exclusives, w tym The Ringer's Higher Learning z Van Lathanem i Rachel Lindsay oraz The Joe Rogan Experience.

Źródło zdjęć: Spotify

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne