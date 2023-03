Xbox Game Pass za 4 zł. Z tej promocji już nie skorzystasz

To koniec taniego Xbox Game Passa za 4 zł. Microsoft zakończył wieloletnią promocję, z której korzystało mnóstwo użytkowników.

Korzystałeś z promocji na Xbox Game Pass, w ramach której dostęp do usługi kosztował tylko 4 zł (dla nowych i czasami też powracających użytkowników)? No to mam dla Ciebie złą wiadomość. Już z takiej promocji nie skorzystasz.

Koniec Xbox Game Pass za 4 zł

Cena zaledwie 4 zł za miesięczny dostęp do Xbox Game Pass miała zachęcić nowych użytkowników do wypróbowania usługi lub starszych do powrotu do niej (czasami promocja była też dla powracających). Spodobało się? Możesz korzystać dalej, ale musisz już płacić standardową cenę. Nie spodobało? Nie szkodzi, możesz zrezygnować po pierwszym, promocyjnym miesiącu.

Z tym już koniec. Po kilku latach Microsoft zakończył promocję na taniego Game Passa. Rzecznik prasowy Microsoftu przyznał, że na ten moment rozważane są inne promocje marketingowe dla nowych użytkowników, ale nie podał żadnych szczegółów. Prawdopodobnie poznamy je w najbliższych tygodniach lub miesiącach, ale podejrzewam, że skończyły się czasy taniego Game Passa.

Nie ma co owijać w bawełnę, na pewno wiele osób wykorzystywało promocję na taniego Xbox Game Pass. Wystarczyło zakładać nowe konta, aby przez wiele miesięcy korzystać z dostępu do usługi w cenie 4 zł miesięcznie. Być może właśnie to spowodowało, że Microsoft postanowił zakończyć wieloletnią promocję, ale to tylko przypuszczenia.

Źródło zdjęć: vfhnb12 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Kotaku