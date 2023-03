Unia Europejska opóźnia decyzję w sprawie Activision Blizzard

Unia Europejska wciąż nie podjęła decyzji w sprawie przejęcie Activision Blizzard przed Microsoft. Urzędnicy przełożyli wydanie werdyktu na późniejszy termin.

Na początku 2022 roku Microsoft ogłosił, że za kwotę 69 mld dolarów zamierza kupić Activision Blizzard. Wtedy wydawało się, że nic nie stanie Amerykanom na przeszkodzie i sprawa zostanie szybko i sprawnie domknięta.

Dzisiejsza perspektywa jest zgoła inna. Transakcja wydaje się coraz mniej prawdopodobna. Chociaż na drodze stanęła przede wszystkim Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych, to z decyzją zwlekają też odpowiednie urzędy w Europie oraz Wielkiej Brytanii.

Unia Europejska w sprawie Activision Blizzard

Urzędnicy europejscy mieli podjąć ostateczną decyzję w sprawie Activision Blizzard, ale na szczegóły wciąż musimy poczekać. Według niepotwierdzonych plotek może ona nie być korzystna dla Microsoftu. Amerykanie nawet spotkali się z europejskimi przedstawicielami, aby po raz ostatni przekonać ich do swojej racji, ale nie wiadomo, czy to coś dało.

Na razie Unia Europejska odkłada w czasie wydanie werdyktu, więc być może starania Amerykanów przyniosły jakiś skutek. Decyzję powinniśmy ostatecznie usłyszeć 25 kwietnia, jak wynika z najnowszych dokumentów.

Microsoft w ostatnim czasie robi wiele, aby przekonać nieprzekonanych. Firma ogłosiła nawiązanie współpracy z NVIDIĄ oraz Nintendo, na mocy której gry Activision Blizzard — jeśli transakcja dojdzie do skutku — trafią na konsole Japończyków, a także do usługi GeForce NOW. Dzięki temu Xbox prawdopodobnie zyskał kolejnych zwolenników przejęcia. Jednak wciąż głównym i najbardziej zażartym przeciwnikiem transakcji pozostaje Sony.

Nawet jeśli Microsoft przekona europejskich urzędników, to wciąż głównym problemem pozostaje Federalna Komisja Handlu. Sprawa sądowa może się ciągnąć latami i w którymś momencie Amerykanie mogą mieć po prostu dosyć i ostatecznie zrezygnować z zakupu Activision Blizzard. Pojawiły się nawet plotki, że po niepowodzeniu Microsoft może sprzedać cały dział Xbox, ale wydają się one mało prawdopodobne.

