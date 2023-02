Microsoft może sprzedać Xboxa

Czy jeśli Microsoft nie kupi Activision Blizzard, to sprzeda cały oddział Xbox? Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, to niektórzy wskazują na taki scenariusz.

Phil Spencer, szef Xboxa, udzielił wywiadu, w którym opowiada o przejęciu Activision Blizzard i co stanie się, gdy transakcja nie dojdzie do skutku. Chociaż z jego słów bije optymizm, to nie wszyscy podzielają jego zdanie. Część ekspertów jest zdania, że jeśli sprawa nie znajdzie swojego szczęśliwego finału, to Microsoft może nawet sprzedać Xboxa.

Co dalej z Xboxem?

Phil Spencer przekonuje, że ewentualne zablokowanie przejęcia Activision Blizzard nie będzie miało wielkiego znaczenia dla Xboxa oraz Microsoftu. Jest to dla firmy bardzo ważna transakcja, ale jeśli nie dojdzie do skutku, to nic złego się nie stanie. Firma z Redmond i Xbox nadal będą działać. Jednocześnie dodał, że urzędnikom brakuje odpowiedniej wiedzy, aby decydować o tego typu sprawach.

Przez większość mojej kariery w Xbox, kiedy spotykałem się z rządowymi organami regulacyjnymi, występował prawdziwy brak wiedzy na temat branży gier. Doceniam spędzanie z nimi czasu, a w niektórych przypadkach pomaganie w edukacji. Myślę, że dla wielu regulatorów jest to pierwszy razy, gdy spojrzeli na tę branżę.

- powiedział Phil Spencer, szef Xboxa.

Jednak innego zdania są niektórzy eksperci. Andy Robinson z serwisu Video Games Chronicles przekonuje, że rozmawiał z wieloma osobami z branży i coraz częściej pojawia się opinia, według której Microsoft może wycofać się z rynku gamingowego. Jeśli transakcja przejęcia Activision Blizzard nie dojdzie do skutku, to firma z Redmond może rozważyć sprzedaż Xboxa.

Robinson nie zdradził, od kogo usłyszał te słowa. Na ten moment taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny, tym bardziej po niedawnym przejęciu Bethesdy. Sprzedaż Xboxa i wycofanie się z rynku gier byłoby wręcz szokującym krokiem, więc powyższe rewelacje traktujcie z ogromnym dystansem.

Na razie Microsoft musi walczyć o Activision Blizzard. Sprawy na pewno nie uda się zamknąć do czerwca, więc według umowy Amerykanie będą musieli zapłacić 3 mld dolarów opłaty na rzecz Activision Blizzard, ale niemal na pewno dojdzie do kolejnych negocjacji w tej sprawie.

