STALKER 2 nadal powstaje, ale już nie w Kijowie. Pracownicy studia GSC Games przenoszą się do Czech.

STALKER 2 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Sam umieściłem ją na liście produkcji, na które w 2022 roku szczególnie czekam. Pierwotnie miała zadebiutować w kwietniu, ale premiera została przeniesiona na grudzień.

Chwilę po tym ogłoszeniu Rosja zaatakowała Ukrainę i wszystkie plany stały się nieaktualne, w końcu studio GSC Games ma swoją siedzibę w Kijowie, czyli stolicy naszych wschodnich sąsiadów.

Chwilę później twórcy ogłosili, że prace nad STALKER 2 zostały wstrzymane. To całkowicie zrozumiałe podejście, biorąc pod uwagę, co aktualnie dzieje się w Ukrainie. Jednak studio nie zamierza rezygnować. Jest duża szansa, że prace wkrótce zostaną wznowione, bowiem GSC Games przenosi się poza granice swojej pierwotnej siedziby.

STALKER 2 powstanie w Czechach?

Kilka źródeł, związanych przede wszystkim z czeskim środowiskiem gamedevowym, informuje, że GSC Games przenosi swoją działalność do Pragi. Ukraińskie studio podobno stara się już o licencję biznesową do działania na terenie Czech. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że nie będą mieli z tym większych problemów.

Část ukrajinského studia GSC Game World (pracují na Stalker 2) se přesunuje do Prahy. — Pavel Dobrovsky (@ashnobe) March 21, 2022

Pomimo tego trudno oczekiwać, aby GSC Games wyrobiło się z grudniową premierą STALKER 2. Prace zostały wstrzymane na kilka tygodni i trudno będzie to odrobić. Poza tym przeniesienie całej działalności do innego państwa również wymaga czasu i zasobów. Podejrzewam też, że studio mogło stracić część pracowników, którzy zdecydowali się bronić swojego kraju. Umówmy się jednak, że to nie gra jest w tym momencie najważniejsza.

