STALKER 2 zmienia nazwę na bardziej ukraińską

Gra STALKER 2 przeszła niewielką, ale wymowną zmianę. Studio GSC Games World zmieniło jej nazwę na bardziej ukraińską.

STALKER 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Miała zadebiutować 8 grudnia, ale aktualnie — z powodu wojny w Ukrainie — prace nad nią są wstrzymane i nie wiadomo, kiedy ostatecznie trafi do sprzedaży. Pomimo tego wokół produkcji coś się dzieje. Właśnie przeszła ona małą zmianę.

STALKER 2 zmienia nazwę na Steam

Gra STALKER 2 zmieniła swoją nazwę na Steamie. Wcześniej brzmiała ona STALKER 2: Heart of Chernobyl. Nowa nazwa to STALKER 2: Heart of Chornobyl. To tylko jedna litera, ale zmiana jest bardzo wymowna. Chernobyl to zapis zgodny z pisownią rosyjską. Natomiast Chornobyl to ukraińska wersja.

Firma nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu w związku z tą zmianą, ale powody wydają się oczywiste. Studio GSC Game World powstało w 1995 roku i ma swoją siedzibę w Kijowie, czyli stolicy Ukrainy. Co ciekawe, na oficjalnej grafice na Steamie nadal jest stara nazwa z pisownią Chernobyl, ale zmiana to pewnie kwestia czasu.

