Odwiedź zimowy park rozrywki w Minecraft. Pomóż szpitalowi dla dzieci

NVIDIA stworzyła zimowy park rozgrywki w grze Minecraft. Dzięki RTX Winter World firma chce zebrać pieniądze na szpital dziecięcy.

NVIDIA stworzyła największy, zimowy park rozrywki w grze Minecraft. Powstał on przy współpracy z artystą Ushio Tokura, który wykorzystał do tego karty graficzne GeForce RTX. Sam park wykorzystuje technikę śledzenia promieni, dzięki czemu prezentuje się jeszcze lepiej.

NVIDIA RTX Winter World — park rozrywki w Minecraft

Świat zawiera mnóstwo atrakcji, w tym kolejki górskie, bożonarodzeniową wioskę, zamarznięte jezioro do jazdy na łyżwach, pocztę z pingwinami i namiot dla małego zoo, z grywalną fabułą i zadaniami z samym Mikołajem. Miłośnicy filmów bożonarodzeniowych powinni również zwrócić uwagę na easter eggi składane w hołdzie słynnym świątecznym filmom, takim jak Elf, To wspaniałe życie i Ekspres Polarny.

- czytamy w opisie parku.

W okolicy powstał też Great Ormond Street Hospital (GOSH), który można odwiedzić. Dodatkowo goście będą mogli, za pomocą kodu QR w grze, przekazać charytatywnie środki na wspominany szpital dziecięcy, mieszczący się w Londynie. Jeśli chcecie to zrobić bez wchodzenia do gry Minecraft, to jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy udać się pod ten link.

Z kolei NVIDIA RTX Winter World możecie pobrać całkowicie za darmo i już dzisiaj odwiedzić go w Minecrafcie.

Zobacz: Zbudował w pełni działający komputer w Minecraft. Można na nim grać

Zobacz: YouTube: filmy o grze Minecraft obejrzano już bilion razy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA