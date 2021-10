Halloween w PlayStation Store – rabaty nawet do 80 procent

Firma Sony ogłosiła nową, halloweenową ofertę w PlayStation Store. Od dzisiaj do 3 listopada wiele gier zostało objętych specjalnym rabatem, sięgającym nawet 80 procent.

Lista tytułów jest bardzo długa, rabatów na 80% nie znajdziemy wiele, za to w niektórych przypadkach obniżki to zaledwie 20% czy 30%, niemniej można upolować ciekawe pozycje. Uwagę zwraca Resident Evil 7 Biohazard za 39,50 zł czy też Resident Evil Village PS4 & PS5 za 164,73 zł – w obydwu przypadkach są to obniżki o 50% i mniej więcej takich rabatów jest najwięcej. W podobnych klimatach znajdziemy Outlast i Outlast 2 z przecenami właśnie o 80%. Warto też pobuszować w PlayStation Store w poszukiwaniu innych, podobnych okazji.

Zobacz: Trailer nowego filmu Resident Evil to piękny ukłon w stronę graczy

Przykładowe tytuły objęte promocją z okazji Halloween:

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 - gra przeceniona z 169 zł na 135,20 zł – 20% zniżki

- gra przeceniona z 169 zł na 135,20 zł – 20% zniżki Biomutant – gra przeceniona z 249 zł na 161,85 zł – 35% zniżki

– gra przeceniona z 249 zł na 161,85 zł – 35% zniżki Borderlands 3: Ultimate Edition PS4 & PS5 - gra przeceniona z 419 zł na 209,50 zł – 50% zniżki

- gra przeceniona z 419 zł na 209,50 zł – 50% zniżki Devil May Cry 5 + Vergil – gra przeceniona z 124 zł na 86,80 zł – 30% zniżki

– gra przeceniona z 124 zł na 86,80 zł – 30% zniżki Diablo Prime Evil Collection – gra przeceniona z 269,99 zł na 188,99 zł – 30% zniżki

– gra przeceniona z 269,99 zł na 188,99 zł – 30% zniżki DOOM Eternal Deluxe Edition – gra przeceniona z 419 zł na 138,27 zł – 67% zniżki

– gra przeceniona z 419 zł na 138,27 zł – 67% zniżki Friday the 13th: The Game – gra przeceniona z 61 zł na 15,25 zł – 75% zniżki

– gra przeceniona z 61 zł na 15,25 zł – 75% zniżki Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 - gra przeceniona ze 169 zł na 113,23 zł – 33% zniżki

PS4 & PS5 - gra przeceniona ze 169 zł na 113,23 zł – 33% zniżki Lost in Random – gra przeceniona z 125 zł na 100 zł – 20% zniżki

– gra przeceniona z 125 zł na 100 zł – 20% zniżki Outlast – gra przeceniona z 79 zł na 15,80 zł – 80% zniżki

– gra przeceniona z 79 zł na 15,80 zł – 80% zniżki Predator: Hunting Grounds – gra przeceniona z 169 zł na 84,50 zł – 50% zniżki

– gra przeceniona z 169 zł na 84,50 zł – 50% zniżki Resident Evil 2 – gra przeceniona z 169 zł na 67,60 zł – 60% zniżki

– gra przeceniona z 169 zł na 67,60 zł – 60% zniżki Resident Evil 7 Biohazard – gra przeceniona z 79 zł na 39,50 zł – 50% zniżki

– gra przeceniona z 79 zł na 39,50 zł – 50% zniżki Resident Evil Village PS4 & PS5 – gra przeceniona z 289 zł na 164,73 zł – 43% zniżki

PS4 & PS5 – gra przeceniona z 289 zł na 164,73 zł – 43% zniżki SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 – gra przeceniona z 349 zł na 209,40 zł – 40% zniżki

PS4 & PS5 – gra przeceniona z 349 zł na 209,40 zł – 40% zniżki The Dark Pictures Anthology: Little Hope – gra przeceniona z 124 zł na 62 zł – 50% zniżki

– gra przeceniona z 124 zł na 62 zł – 50% zniżki The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – gra przeceniona z 124 zł na 40,92 zł – 67% zniżki

– gra przeceniona z 124 zł na 40,92 zł – 67% zniżki The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – gra przeceniona z 209 zł na 125,40 zł – 40% zniżki

– gra przeceniona z 209 zł na 125,40 zł – 40% zniżki VISAGE – gra przeceniona z 144 zł na 93,60 zł – 35% zniżki

Pełna lista przecenionych tytułów znajduje się pod tym adresem: https://store.playstation.com.

Zobacz: Next-genowe Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 opóźnione

Zobacz: Xbox kończy 20 lat i zapowiada premiery nowych gier w Game Passie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony Interactive Entertainment

Źródło tekstu: Sony Interactive Entertainment