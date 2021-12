CD Projekt chce uniknąć sądu. Polacy próbują się dogadać

CD Projekt próbuje dogadać się z inwestorami, którzy pozwali polską firmę po nieudanej premierze gry Cyberpunk 2077.

O Cyberpunk 2077 napisano chyba już wszystko. Premiera gry okazała się katastrofalna. O ile na komputerach produkcja była jeszcze w miarę grywalna (pomimo wielu błędów), tak na konsolach jej stan był tragiczny. Doszło wręcz do tego, że Sony na jakiś czas wycofało Cyberpunk 2077 z PlayStation Store.

Czy była to reakcja przesadzona? Trudno powiedzieć. Minął rok od premiery CP2077, a gra nadal daleka jest od ideału. Powiedzieć, że tytuł nie spełnił oczekiwań, to jak stwierdzić, że Legii Warszawa aktualnie nie idzie najlepiej. To po prostu ogromne niedopowiedzenie. Nic dziwnego, że inwestorzy CD Projekt pozwali polską firmę.

CD Projekt chce się dogadać

Sprawa pozwu przeciwko CD Projekt ciągnie się już od wielu miesięcy. Grupa inwestorów oskarżyła polską firmę o wprowadzanie ich w błąd poprzez publikowanie fałszywych informacji przed premierą gry. To miało doprowadzić nieświadomych inwestorów do dużych strat finansowych. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnej Kalifornii.

Rzecz w tym, że do rzeczywistego procesu może nigdy nie dojść. Firma CD Projekt poinformowała, że postępowanie zostało zawieszone, ponieważ obie strony przystąpiły do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody. Niestety, nie znamy propozycji obu stron.

Podkreślić również należy, że przystąpienie do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody w żadnym wypadku nie oznacza akceptacji ze strony Spółki lub członków jej Zarządu jakichkolwiek zarzutów zawartych w pismach procesowych złożonych przez stronę powodową.

- czytamy w oświadczeniu CD Projekt S.A.

Taka decyzja wydaje się jak najbardziej słuszna. Sprawa mogłaby się ciągnąć latami i być bardzo kosztowna. Ugoda, chociaż potencjalnie bolesna, pozwoli raz na zawsze zamknąć ten rozdział i skupić się na kolejnych działaniach.

