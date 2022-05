Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 180 zł!

W sklepie Google Play można znaleźć wiele płatnych aplikacji i gier na Ansdroida, które w promocji przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Oto majówkowe zestawienie kilku tytułów, które wśród nich znaleźliśmy.

Memorize: Learn French Words with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 8.05.2022)

Wiosna w pełni, a przed nami wakacje i letnie wojaże, także poza granice Polski. W takich sytuacjach (i nie tylko) przyda się znajomość języków obcych. Pomóc w ich nauce mogą między innymi aplikacje, których wiele znajdziemy w sklepie Google Play. Jedna z nich, służąca do nauki słów w języku francuskim, jest dostępna przez ograniczony czas za darmo, więc warto ją wypróbować.

Przy okazji warto dodać, że również do 8 maja za darmo można pobrać aplikację Memorize: Learn Russian Words with Flashcards. Regularna cena aplikacji wynosi 23,99 zł.

Learn Korean World Quiz Pro

Normalna cena aplikacji to 33,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 6.05.2022)

Skoro już jesteśmy przy temacie aplikacji do nauki zagranicznych słów, zerknąć można również na narzędzie służące do języka koreańskiego, zaczynając od tamtejszego alfabetu i używanych znaków.

Meta Launcher PRO - iOS 15

Normalna cena aplikacji to 31,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 9.05.2022)

Jeśli podoba Ci się interfejs systemu iOS, ale niekoniecznie chcesz lub możesz mieć iPhone'a, być może zainteresuje Cię Meta Launcher PRO, który zmienia wygląd wybranych elementów interfejsu urządzenia z Androidem tak, by przypominały te ze smartfonów firmy Apple.

Math Games PRO - 15 in 1

Normalna cena aplikacji to 10,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 4.05.2022)

Math Games PRO to zestaw 15 matematycznych gier logicznych dla miłośników tego typu rozrywki. Można dzięki nim miło spędzić czas, a przy okazji się czegoś nauczyć.

Premium Camera

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 4.05.2022)

Po zabawie z matematyką można zrobić kilka zdjęć. Każdy smartfon z aparatem ma służącą do tego celu aplikacją, ale istnieją również darmowe i płatne alternatywy, które czasem dają dodatkowe możliwości dla amatorów fotografii mobilnej. Jedną z tych, za które trzeba zapłacić, jest Premium Camera, w promocji przeceniona do 0 zł. Zdania użytkowników zawarte w komentarzach w sklepie Google Play są różne, więc musisz się sam przekonać, ile to narzędzie potrafi i czy spełni Twoje oczekiwania.

Panmorphia: Enchanted

Normalna cena aplikacji to 10,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 4.05.2022)

Jesteś Sentinelem związanym z Panmorphia i czterema żywiołami, które nim rządzą. Korzystając z amuletu możesz władać wszystkimi czterema żywiołami i podróżować przez eter. Tak zaczyna się Twoja przygoda w grze Panmorphia: Enchanted. Dobra gra do zabicia czasu.

Za darmo do 4 maja dostępna jest również gra Panmorphia. Jej regularna cena wynosi 10,99 zł.

50+ kalkulatory budowlane

Normalna cena aplikacji to 15,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 7.05.2022)

Na koniec naszego majówkowego zestawienia płatnych aplikacji na Androida przecenionych w promocji do 0 zł polecamy multikalkulator budowlany, który może się przydać każdemu, kto ma jakikolwiek związek z tą branżą (i nie tylko im).

