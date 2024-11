PKO BP ma pilną wiadomość dla klientów. Chodzi o 24 listopada

Bank PKO ostrzega przed kolejną przerwą w dostępności usług. Wielu klientów może się zdziwić, bo prace techniczne potrwają dość długo.

PKO BP zapowiada prace techniczne – przygotuj się na przerwę w niedzielę

Przerwy techniczne, związane z ulepszeniami usług banku, to nic nowego w PKO BP, choć trzeba zauważyć, że ostatnio zdarzają się już co weekend. Również godziny, w których wybrane usługi są niedostępne, potrafią zaskoczyć – nie zawsze jest to sam środek nocy, gdy wszyscy śpią.

Tak też będzie w najbliższą niedzielę 24 listopada. Przerwa w PKO BP rozpocznie się o bezpiecznej godzinie 00:00, jednak potrwa aż do 12:30, czyli ponad 12 godzin. W tym czasie nie będzie można korzystać z:

serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes,

i telefonicznego iPKO i iPKO biznes, funkcji otwartej bankowości (Open Banking),

płatności w internecie Płacę z iPKO.

To jednak nie koniec. W czasie przerwy aplikacja iPKO biznes mobile będzie niedostępna, a aplikacją IKO będzie można wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. W praktyce może się zdarzyć, że poranne zakupy w Żabce albo na stacji benzynowej nie dojdą do skutku.

Na szczęście wszystkie karty płatnicze będą działać – klienci posłużą się nimi w bankomatach i sklepach stacjonarnych. Co jednak ważne, w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Bank PKO BP uprzedza swoich klientów, że jeśli mogą, powinni wykonać wszystkie ważne transakcje wcześniej.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO Bank Polski