Mastercard gra z WOŚP. eSkarbonki biją nowe rekordy

Już za kilka dni odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem zbiera pieniądze na walkę z chorobami płuc po pandemii. Jedną z form wsparcia jest skorzystanie z eSkarbonek, których założono już ponad 24 tysiące i wrzucono do nich ponad 4,5 miliona złotych.

W najbliższą niedzielę, 28 stycznia 2024 roku, odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem celem zbiórki jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Aby dołączyć do zbiórki, można tradycyjnie dorzucić cegiełkę do puszek wolontariuszy, których spotkamy tego dnia na ulicach w całej Polsce i poza granicami kraju. Innym sposobem jest skorzystanie z eSkarbonek, napędzanych przez Mastercard, umożliwiających przekazywanie datków na rzecz Finału WOŚP przez Internet, bez wychodzenia z domu. W trakcie poprzedniego Finału WOŚP blisko połowa wpłat wpłynęła właśnie drogą elektroniczną.

Osoby, które chcą jeszcze bardziej zaangażować się w pomoc, mogą założyć własną eSkarbonkę oraz rozesłać link do niej swoim bliskim i znajomym, zachęcając ich do dołączenia do grona darczyńców. Taką „wirtualną puszkę” może założyć każdy, kto chce pomóc – indywidualnie, razem z przyjaciółmi czy na przykład całą firmą z innymi pracownikami – zgodnie z hasłem przewodnim Mastercard: Pomagać pełnym składem. Bezcenne. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę iwolontariusz.wosp.org.pl i wypełnić krótki formularz.

Aktualnie na koncie głównej eSkarbonki znajduje się już łącznie ponad 4,5 mln złotych. Datki można wpłacać przez indywidualne eSkarbonki założone przez iWolontariuszy lub korzystając z głównej eSkarbonki na stronie eskarbonka.wosp.org.pl. Wpłaty za pomocą eSkarbonek będą zbierane do 29 stycznia 2024 roku, do końca dnia. Jak dotąd, od 2018 roku, założono ponad 100 tysięcy eSkarbonek napędzanych przez Mastercard, za pomocą których zebrano na rzecz Finałów WOŚP ponad 59 mln zł.

W dniu Finału odbędzie się również specjalna akcja na platformie X (wcześniej Twitter). W tym roku zmienił się jednak jej mechanizm. Używając hashtagu #MastercardGrazWOSP każdy będzie mógł wskazać eSkarbonkę, którą jego zdaniem Mastercard powinien zasilić w dniu Finału wpłatą w wysokości 10000 zł. Wystarczy we wpisie z wymienionym wyżej hashtagiem dodać link do eSkarbonki oraz w ciekawy i kreatywny sposób uzasadnić, dlaczego ta konkretna zbiórka zasługuje na wyróżnienie. Mastercard zasili 30 eSkarbonek, które jury wybierze spośród wskazanych przez użytkowników platformy X. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem. Łącznie, od początku inicjatywy dzięki, użytkownikom X/Twittera Mastercard przekazał na rzecz zbiórek Orkiestry ponad 2 miliony zł.

Każdego roku Polacy udowodniają, że Finał WOŚP to święto radości i dobroci. Niezmiennie cieszymy się, że jesteśmy częścią tej niezwykłej inicjatywy, umożliwiając wszystkim chętnym zdalne pomaganie poprzez eSkarbonki napędzane przez Mastercard. Poprzednie lata pokazały, że są one potrzebną i popularną formą kwestowania. W trakcie zeszłorocznego Finału ponad 300 tys. osób dołożyło swoją cegiełkę do wirtualnej puszki, wykorzystując łatwe i bezpieczne płatności online.

– powiedziała Marta Życińska, dyrektor generalna polskiego oddziału Mastercard Europe

Na tych, którzy konto eSkarbonki zasilą kartą Mastercard na urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet), czeka dodatkowa atrakcja – możliwość wzięcia udziału w grze online na Instagramie. Dzięki specjalnemu filtrowi, gracz, ruszając odpowiednio głową, będzie miał za zadanie zebrać do swojej puszki jak najwięcej serduszek, omijając jednocześnie przeszkody.

Jak co roku, pracownicy warszawskiego biura Mastercard w myśl hasła „pomagając pełnym składem”, założyli własny Sztab 32. Finału WOŚP, który w tym roku liczy ponad 60 osób. W niedzielę kwestować będą na ulicach Warszawy i online.

Źródło zdjęć: WOŚP, Mastercard

Źródło tekstu: WOŚP, Mastercard