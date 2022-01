Mastercard po raz 10. wspiera WOŚP podczas Finału

Mastercard, jak przez 9 lat wcześniej, wspiera 30. Finał WOŚP. eSkarbonka i akcja na Twitterze #MastercardGraZWOSP to dwa łatwe sposoby na dołączenie się do akcji.

W najbliższą niedzielę, 30 stycznia 2022 roku, wystartuje 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz dziesiąty partnerem tej inicjatywy będzie firma Mastercard, pomagając przez dostarczanie narzędzi ułatwiających prowadzenie zbiórki. W ostatnich dwóch latach szczególne znaczenie ma wsparcie darczyńców i kwestujących w wymagających pandemicznych czasach, kiedy trzeba zadbać o bezpieczeństwo własne i innych.

#MastercardGraZWOSP

Po raz dziewiąty w dniu Finału WOŚP na Twitterze będzie trwała akcja z #MastercardGraZWOŚP. Za pierwszy tweet lub retweet każdego użytkownika z tym hashtagiem opublikowany w dniu Finału, Mastercard przekaże 5 złotych na konto Orkiestry. Ro temu w ten sposób zebrano 358365 zł (71673 wpisy). Tweetować można od godziny 00:00 do 23:59 30 stycznia 2022 roku. Łącznie, od początku inicjatywy, dzięki użytkownikom Twittera Mastercard przekazał na rzecz WOŚP ponad 1,6 mln zł.

Siłą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są Polacy – Ci, którzy aktywnie włączają się w kwestowanie i Ci, którzy szczodrze dorzucają się do WOŚP-owych puszek. Sukces, którym cieszymy się od 30 lat to praca i zaangażowanie tysięcy osób. Kluczowe jest nie tylko zadbanie o dostępność i łatwość różnorodnych form zbiórek, ale także o bezpieczeństwo, tych którzy są z nami. Dlatego tak ważne są narzędzia takie jak eSkarbonka czy akcje na Twitterze, za pomocą których można pomagać bez wychodzenia z domu, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. Wierzę, że ten styczniowy dzień rozpali wielkie granie w pomaganie – bądźcie z nami.

– powiedział Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP

eSkarbonka – WOŚP-owa puszka on-line

Z okazji 30. Finału WOŚP Mastercard już po raz piąty uruchomił eSkarbonkę. To wirtualna puszka, do której można wpłacić darowiznę na rzecz Fundacji, korzystając z linku do strony eskarbonka.wosp.org.pl. Taka forma „wpłat na odległość” okazała się bardzo potrzebna szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Za pomocą tego narzędzia w ubiegłym roku darczyńcy wpłacili zdalnie ponad 17 mln zł, co stanowiło 10% całej zebranej w czasie 29. Finału kwoty. W tym roku, na dwa dni przed Finałem, w wirtualnej puszce znajduje się już ponad 5 mln zł, czyli więcej niż rok temu o tej samej porze. Kwestować on-line można do północy 31 stycznia 2022 roku.

Podobnie jak rok temu, swoje eSkarbonki mogą zakładać sztaby, osoby prywatne oraz firmy z segmentu MŚP, które mogą w ten sposób prowadzić zbiórkę wśród swoich pracowników, klientów czy partnerów biznesowych, bez konieczności rejestrowania sztabu. Do tej pory założono ponad 37500 wirtualnych puszek. Link do każdej z nich jej właściciel, wolontariusz, może rozesłać do grona swoich przyjaciół i znajomych, poszerzając tym samym grono darczyńców, którzy będą mogli przyłączyć się do akcji z każdego miejsca na świecie. Każdy, kto zdecyduje „dołożyć się” do wirtualnej puszki, zobaczy jedną z kilkunastu ciekawostek dotyczących WOŚP. Z kolei darczyńcy, którzy jako sposób wpłaty wybiorą kartę Mastercard, będą mogli wybrać jedną z piosenek granych w czasie poprzednich Finałów WOŚP, która znajdzie się na jubileuszowej playliście.

Mastercard od 10 lat wspiera Fundację WOŚP. To długoletnie zaangażowanie ogromnie nas cieszy i napawa nas dumą – stąd właśnie hashtag #dumnizpomagania, który towarzyszy nam podczas tegorocznego Finału. Zeszłoroczne, rekordowe wyniki zbiórki w eSkarbonce i akcji na Twitterze udowodniły, że zdalne pomaganie to idealne rozwiązanie na miarę naszych trudnych czasów. To fantastyczne, że izolacja i troska o zdrowie nie zgasiła w Polakach chęci pomagania, a jedynie otworzyła ich na szukanie innych, nowych sposób włączenia się w święto radości i dobroci, jakim jest Finał WOŚP.

– skomentował Jerzy Hołub, dyrektor marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe

iWolontariusz i eSztab, czyli WOŚP w Internecie

Siłą WOŚP są przede wszystkim tysiące wolontariuszy, którzy na kilka dni porzucają swoje codzienne obowiązki i poświęcają się zbieraniu funduszy. Doceniając ich zaangażowanie i chcąc im pomóc w zbiórce, Mastercard od kilku lat dostarcza im przydatne rozwiązania cyfrowe. Jednym z nich jest serwis internetowy iWolontariusz. Platforma ułatwia rekrutację i rejestrację wolontariuszy, a także służy jako centrum informacji dla nich. Pozwala na usprawnienie komunikacji i zacieśniania relacji między wszystkimi zaangażowanymi osobami oraz wsparcie kwestowania.

Dodatkowym ułatwieniem od firmy Mastercard dla sztabów WOŚP jest specjalny kreator witryn internetowych, czyli eSztab. Dzięki niemu każdy z lokalnych sztabów może w prosty i szybki sposób stworzyć swoją wersję przygotowanej przez WOŚP sztabowej strony internetowej, na której darczyńcy mogą śledzić informacje o wydarzeniach związanych z WOŚP w ich sąsiedztwie, ale też mieć dostęp do ogólnopolskich komunikatów, podsumowań zbiórek, aukcji, wywiadów czy materiałów wideo. Listę wszystkich stron można znaleźć pod tym adresem.

