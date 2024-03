Masz konto w mBanku? Jest sposób, by uniknąć nowych opłat

mBank wprowadza nowe konto, który nie tylko jest darmowe, ale oferuje też bezpłatny dostęp do bankomatów, chociaż pod rygorystycznymi wymogami. Nawet opłaty za kartę można łatwo uniknąć.

Wiele banków w ostatnim czasie zmieniło tabele opłat i prowizji. Dla klientów oznaczało to przede wszystkim podwyżki i pobieranie pieniędzy za funkcje, które wcześniej były darmowe. mBank nie jest tutaj wyjątkiem, ale właśnie wprowadza nowe konto, na którym wielu opłat nie ma lub da się ich uniknąć — informuje Cashless.pl.

mBank wprowadza darmowe eKonto do usług

Nowe konto mBanku można potraktować jako odpowiedź na ostatnie podwyżki i związaną z tym krytykę klientów. W przypadku "eKonta do usług" nie będą pobierane opłaty za samego jego prowadzenie. Co prawda jest opłata za kartę w wysokości 9 zł miesięcznie, ale wystarczy dokonać nią transakcji na kwotę co najmniej 350 zł, aby i tego uniknąć.

Darmowe są też przelewy, jedynie za ekspresowy trzeba zapłacić 5 zł. Z kolei 10 zł kosztuje przelew zlecony w placówce lub przez infolinię. Ciekawie robi się też w kontekście bankomatów. Wypłaty z nich — kartą i BLIKIEM — mają być darmowe (nawet z obcych bankomatów), ale pod warunkiem pobrania co najmniej 300 zł. Przy niższych kwotach pobierana będzie kwota w wysokości 2,5 zł. Także za cashback w sklepach nie ma opłat.

Zobacz: mBank podnosi ceny. Dla Ukraińców wciąż za darmo (aktualizacja)

Zobacz: Paczkomaty z nowością. Chyba każdy na to czekał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Cashless.pl