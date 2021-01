Mój BIK to nowa aplikacja pokazująca bieżący dostęp do historii kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej udostępniło aplikację mobilną Mój BIK. Można w niej na bieżąco kontrolować swoją historię kredytową oraz korzystać z ochrony przed wyłudzeniem.

Głównym założeniem aplikacji Mój BIK jest bieżący dostęp do swojej historii kredytowej. Klient od razu po zalogowaniu do aplikacji zobaczy wskaźniki, które pokazują zawsze aktualny stan jego kredytów. Dzięki temu może szybko skontrolować terminowość spłat lub łączną kwotę pozostałą do spłaty. Sprawdzi też swoją ocenę punktową BIK (tzw. scoring).

W wariancie rozszerzonym oferty mobilnej klient zyskuje praktycznie nielimitowany dostęp do Raportu BIK. Dzięki temu może szczegółowo sprawdzać swoją historię kredytową nawet codziennie, bez dodatkowych opłat. W wariancie podstawowym dostęp do Raportu BIK jest dodatkowo płatny za każdą aktualizację.

Aplikacja Mój BIK pomaga też chronić się przed wyłudzeniami na skradzione dane. W obu wariantach oferty dostępne są Alerty BIK: powiadomienia 24/7 o próbach wyłudzenia i opóźnieniach w spłacie kredytów i pożyczek. W aplikacji można też zastrzec swój dokument tożsamości oraz włączyć Zastrzeżenie Kredytowe.

Zobacz: Orange: zabezpiecz PESEL teraz także firmowo. Dostaniesz dostęp do monitorowania kontrahentów

Każdy, kto pobierze aplikację Mój BIK, może też skorzystać z BIK Protect. To dodatkowa, bezpłatna funkcja aplikacji, która sprawdza ustawienia telefonu pod kątem bezpieczeństwa – jeśli program znajdzie jakieś niepokojące ustawienia, to poinformuje i podpowie klientowi, co warto zmienić.

Zobacz: Revolut Bank wydaje już karty kredytowe i udziela kredytów do 20 tysięcy

Po pobraniu aplikacji użytkownik potwierdza swoją tożsamość, a po każdorazowym uruchomieniu aplikacji musi podać zdefiniowane przez siebie hasło PIN. Opcjonalnie może skorzystać z biometrii za pomocą twarzy lub palca.

Oferta mobilna BIK jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikrofirm. Aplikację można instalować na smartfonach zarówno z systemem Android, jak i iOS.

Zobacz: Z ComperiaRaty dobranie pożyczki lub kredytu jest znacznie łatwiejsze

Zobacz: mPay: pożyczki w aplikacji do płatności mobilnych. W kilka minut, bez potwierdzania danych osobowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Biuro Informacji Kredytowej