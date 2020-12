Orange: zabezpiecz PESEL teraz także firmowo. Dostaniesz dostęp do monitorowania kontrahentów

Orange Polska przygotował kolejną odsłonę usługi Zabezpiecz PESEL – tym razem z myślą o bezpieczeństwie osób prowadzących firmę. Pozwala ona chronić ich dane, a także sprawdzić wiarygodność partnerów biznesowych.

Podobnie jak w opcji dla klientów indywidualnych, którzy mogą korzystać z tej usługi od maja tego roku, Zabezpiecz PESEL pozwala chronić przedsiębiorców przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych – np. do założenia firmy czy zaciągnięcia kredytu.

Jeśli ktoś spróbuje użyć zarejestrowanego w usłudze numeru PESEL do takich celów, klient otrzyma powiadomienie o próbie nadużycia. Informację otrzyma także wtedy, gdy jego numer PESEL zostanie dopisany do bazy Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Korzystając z usługi, przedsiębiorca zyskuje również dostęp do monitorowania NIP-u swoich kontrahentów i otrzymuje powiadomienia o wpisaniu wskazanej firmy do rejestru długów, co pozwala na ocenę jej wiarygodności jako partnera biznesowego.

Może także sprawdzić, kto w ciągu ostatniego roku wykorzystał jego PESEL, czy w KRD znajdują się negatywne wpisy powiązane z tym numerem, lub jako konsument dopisać do bazy KRD dłużnika, który zalega z zapłatą.

Zabezpiecz PESEL – jak skorzystać?

Klienci biznesowi mogą aktywować usługę podczas zakupu lub przedłużenia umowy na usługi mobilne i pakiety Orange Love dla Firm. Pierwszy miesiąc korzystania z Zabezpiecz PESEL jest darmowy, po tym czasie usługa kosztuje 8,12 zł miesięcznie netto. Można z niej zrezygnować w dowolnym momencie.

Po aktywacji usługi w Orange klient otrzymuje SMS z linkiem do portalu zabezpieczpesel.orange.pl. Po zarejestrowaniu się może aktywować wybrane przez siebie rodzaje monitoringu. W portalu będzie miał także dostęp do raportów o swojej sytuacji i monitorowanych przez siebie podmiotach gospodarczych.

Właściciel biznesu może zamówić usługę nie tylko dla siebie, ale także dla innej osoby (np. pracownika czy członka rodziny), która nie musi być klientem Orange. Wystarczy, że przekaże jej SMS z linkiem aktywacyjnym.

