Masz konto w BNP Paribas? Koniecznie zapoznaj się z komunikatem
BNP Paribas ostatnio raczy swoich klientów przerwami w środku tygodnia. W najnowszym komunikacie bank poinformował, że planuje przerwę techniczną dla swojego serwisu internetowego. Kłopoty z dostępem do usług zaczną się już za dwa dni, czyli 22 kwietnia 2026. Oto, kiedy i na jakie niedogodności się przygotować.
BNP Paribas przerwa techniczna 22-23 kwietnia 2026
To już chyba tradycja banku Paribas, że prace techniczne przeprowadzane są we środy (niedawno bank miał przerwę 15-16 kwietnia). Dla klientów banku, najważniejsza informacja jest taka, aby nie planowali oni ważnych transakcji przez serwis internetowy banku w czasie przeprowadzanych prac. Wszelkie ważniejsze płatności najlepiej przeprowadzić poza godzinami przerwy.
Informujemy, że 22.04.2026 od godziny 22:00 do godziny 02:00, 23.04.2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.
Bank tłumaczy, że w czasie przerwy na ekranie będą prezentowane numery infolinii oraz do zastrzegania kart.
Paribas z komunikatem o zablokowanych kartach
Bank w osobnym komunikacie ostrzega swoich klientów przed plagą fałszywych e-maili, informujących o zablokowaniu karty płatniczej. Takie wiadomości wciąż są rozsyłane i to nagminnie. To kolejny podstęp oszustów, którzy w ten sposób chcą dobrać się do danych osobowych uczciwych posiadaczy kart. Fałszywy mail zawiera link, który został skrzętnie ukryty pod napisem "dostęp do odblokowania karty". Kliknięcie w niego przekierowuje do fałszywej strony, łudząco podobnej do strony banku. Tu właśnie zaczyna się cały proces wyłudzania danych oraz pieniędzy.