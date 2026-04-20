Masz konto w BNP Paribas? Koniecznie zapoznaj się z komunikatem

BNP Paribas przerwa techniczna 22-23 kwietnia 2026

To już chyba tradycja banku Paribas, że prace techniczne przeprowadzane są we środy (niedawno bank miał przerwę 15-16 kwietnia ). Dla klientów banku, najważniejsza informacja jest taka, aby nie planowali oni ważnych transakcji przez serwis internetowy banku w czasie przeprowadzanych prac. Wszelkie ważniejsze płatności najlepiej przeprowadzić poza godzinami przerwy.

Paribas z komunikatem o zablokowanych kartach

Bank w osobnym komunikacie ostrzega swoich klientów przed plagą fałszywych e-maili, informujących o zablokowaniu karty płatniczej. Takie wiadomości wciąż są rozsyłane i to nagminnie. To kolejny podstęp oszustów, którzy w ten sposób chcą dobrać się do danych osobowych uczciwych posiadaczy kart. Fałszywy mail zawiera link, który został skrzętnie ukryty pod napisem "dostęp do odblokowania karty". Kliknięcie w niego przekierowuje do fałszywej strony, łudząco podobnej do strony banku. Tu właśnie zaczyna się cały proces wyłudzania danych oraz pieniędzy.