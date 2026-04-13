Paribas ogłosił przerwę techniczną. Zacznie się we środę
Przerw technicznych spodziewamy się raczej podczas weekendów. Banki bowiem chcą jak najmniej przeszkadzać klientom i nie zaburzać ich planów finansowych. BNP Paribas zapowiedział jednak planowaną przerwę w środku tygodnia, a dokładnie we środę. Wyjaśniamy, co już za dwa dni nie zadziała i w jakich dokładnie godzinach.
BNP Paribas zaplanował przerwę 15-16 kwietnia 2026
Bank Paribas na swojej stronie internetowej z bieżącymi komunikatami ogłosił, że zaplanował przerwę techniczną dla serwisu www.bnpparibas.pl.
Informujemy, że 15 kwietnia 2026, od godziny 22:00 do 02:00 16 kwietnia 2026, serwis www.bnpparibas,pl będzie niedostępny, ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.
Ważne jest zatem to, aby klienci nie planowali żadnych transakcji przez serwis internetowy banku. Podczas przerwy nie będzie możliwy dostęp do żadnych systemów transakcyjnych, ale przez cały czas trwania prac, będą prezentowane numery infolinii oraz zastrzegania kart.
Bank uspokaja, to nie jest awaria
Klienci zatem mogą być spokojni, nie będzie to żadna awaria. Wręcz przeciwnie, tego typu przerwy sprawiają, że usługi banku są jeszcze na wyższym poziomie, a instytucja nie tylko lepiej rozwija swoją ofertę, ale także dba o to, aby bezpieczeństwo zgromadzonych na kontach środków było jeszcze lepsze.
BNP Paribas dba o bezpieczeństwo klientów
A trzeba przyznać, że są oni łakomym kąskiem dla oszustów internetowych. Kilka dni temu, CSiRT KNF przestrzegało przed reklamami na Facebooku, w których oszuści podszywają się pod bank BNP Paribas. Tym razem, chodziło o krótką, z pozoru niewinnie wyglądającą, ankietę, która nakłaniała nas do podania danych kontaktowych. Niestety, wciąż mnóstwo osób nabiera się na ten typ oszustwa, w efekcie tracąc nie tylko masę nerwów, ale i całe oszczędności życia.